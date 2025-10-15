НА ЖИВО
          - Реклама -
          Асфалтов отпадък застрашава река Тунджа – Басейнова дирекция нареди спешно почистване

          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Басейнова дирекция нареди спешно премахване на асфалтов отпадък край река Тунджа

          Екип на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив извърши оглед на място след сигнал за струпан асфалтов отпадък на брега на река Тунджа край село Крушаре, община Сливен.

          Отпадъчният материал е открит между устоите на стария и действащия мост на републиканския път II-53 Сливен – Ямбол, съобщиха от дирекцията.

          При проверката е установено, че асфалтът се свлича по дигата към речното корито, което създава риск при проливни дъждове или високи води да се получи наводнение в прилежащите територии.

          Незабавно са уведомени Агенция „Пътна инфраструктура“, Областната управа и Община Сливен, с указание отпадъкът да бъде премахнат в най-кратък срок.

          „Дирекцията ще следи изпълнението на разпорежданията до края на седмицата“, уточниха от БДИБР.

          При последваща проверка експерти от Басейновата дирекция, Областно пътно управление – Сливен и местната власт потвърдиха риска и дадоха допълнителни указания институциите да представят писмена информация за предприетите действия.

