Асфалтов отпадък застрашава река Тунджа – Басейнова дирекция нареди спешно почистване

Басейнова дирекция нареди спешно премахване на асфалтов отпадък край река Тунджа
Екип на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив извърши оглед на място след сигнал за струпан асфалтов отпадък на брега на река Тунджа край село Крушаре, община Сливен.
При проверката е установено, че асфалтът се свлича по дигата към речното корито, което създава риск при проливни дъждове или високи води да се получи наводнение в прилежащите територии.
Незабавно са уведомени Агенция „Пътна инфраструктура“, Областната управа и Община Сливен, с указание отпадъкът да бъде премахнат в най-кратък срок.
При последваща проверка експерти от Басейновата дирекция, Областно пътно управление – Сливен и местната власт потвърдиха риска и дадоха допълнителни указания институциите да представят писмена информация за предприетите действия.
