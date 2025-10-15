Благородно: Левски почете Иван Зафиров

От Левски изказаха съболезнования на семейството и близките на легендарния футболист на ЦСКА Иван Зафиров – Копата. Припомняме, че днес по-рано стана ясно за смъртта на ибвшият национал на България.

„Днес на 77-годишна възраст почина легендата на ЦСКА и българския футбол Иван Зафиров-Копата. Железен бранител, достоен съперник и голям човек.

ПФК „Левски“ изказва съболезнования на семейството и близките на Иван Зафиров. Почивай в мир!“ – написаха от синия клуб.