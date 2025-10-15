НА ЖИВО
          Бонка Василева: Васил Терзиев има качествата да се противопостави на Пеевски

          1
          87
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Васил Терзиев има качествата да се противопостави на Пеевски.“

          Това каза общинският съветник в СОС от „Продължаваме промяната-Демократична България“ Бонка Василева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Василева обясни, че тези качества са се поровили при справянето на столичния кмет с кризата с боклука.

          Общинската съветничка коментира и вчерашната изява на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който с гневен тон обясни на своите съпартийци, че е време за преформатиране на правителството. Тя определи поведението му като унизително за участниците и особено за премиера Росен Желязков.

          Гостенката предвиди, че ако Пеевски официално влезе във властта, то протестите от 2013-а година щели да се повторят.

          „Господин Борисов е изплашен човек. неговите депутати са превзети и той е тръгнал по пътя на господин Доган“, посочи още Василева.

          1. Видяхме му качествата за кмет на столицата, сега остава и за президент да го предложите. Не, че ще спечели, той за кметския стол излъга с гласовете.

