Борисов оттегля подкрепата на ГЕРБ, Желязков отменя заседанието на кабинета

Ниските температури навън рязко контрастират с нажежената политическа обстановка, която се очаква да се разгори в Народното събрание в сряда. Там ще бъдат направени първите официални коментари след изявлението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който обяви, че повече не вижда място за партията си в настоящото управление, предаде репортер на БГНЕС.

В първия си коментар след изборите в Пазарджик, където ГЕРБ остана едва шеста сила, докато ДПС–Ново начало спечели вота, Борисов заяви:

„Видно е, че ГЕРБ се класира на шесто място. Вкарахме българите в еврозоната, в Шенген, падна мониторинговият механизъм, предоговорихме ПВУ. Изглежда това в ромските махали в Пазарджик не се отчита. ГЕРБ е победен. Щом е победен – хващайте се всички победители и оттук насетне ще си карате влака. Да видите лесно ли е.“

Борисов: „Няма да сме параван на това управление“

Лидерът на ГЕРБ заяви категорично, че партията му няма повече да осигурява кворум в парламента и ще бъде в управлението само „формално“.

„Докато ГЕРБ правеше държава и се опитваше да извади България от хаоса, останалите трупаха точки на наш гръб,“ каза той.

Борисов обаче уточни, че няма да счупи пръв коалицията, но депутатите на ГЕРБ няма да участват в заседанията на Народното събрание. Той ги изпрати по избирателните райони с нареждане да проверят състоянието на структурите и да установят „кой е изял от актива“ на партията.

Всеки депутат трябва да представи анализ, въз основа на който Борисов ще реши дали ГЕРБ ще обяви курс към предсрочни избори.

Призив за преформатиране на властта

Борисов настоя премиерът Росен Желязков да извърши „преформатиране на управлението“, включително и по отношение на председателя на Народното събрание Наталия Киселова.

„Една година вече мина, стига им! Да стане председател на НС от ИТН или от ДПС–Ново начало, не ме касае, но не може да ни се качват на главата така,“ заяви Борисов.

Той предупреди, че ако правителството продължи да функционира „на концесия“, с министерства, „раздадени на кръгове и хора без коалиционна култура“, ГЕРБ ще изчезне след три години.

„Или правителството ще заработи като едно и ще гледа интересите на българите, или ще изкараме 4–5 дни без кворум – и то само ще си замине,“ закани се Борисов.

Желязков отменя заседанието на кабинета

Малко след изявлението на Борисов премиерът Росен Желязков отмени редовното заседание на Министерския съвет, насрочено за 15 октомври. В съобщението на правителствената пресслужба не бяха посочени мотиви за решението, което допълнително засили политическото напрежение в управляващата коалиция.

„Оставихме ги да им видим сеира – видяхме го,“ каза Борисов, обобщавайки отношенията си с партньорите в управлението.

Очаква се сряда да бъде ден на остри декларации и политически сблъсъци в парламента, а действията на ГЕРБ да определят дали страната ще тръгне към нови предсрочни избори.