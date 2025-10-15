Бойко Борисов бламира кворума в Народното събрание, изпрати депутатите по родните им места

Заседанието на Народното събрание в сряда, 15 октомври, се провали поради липса на кворум, след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов нареди на парламентарната си група да не участва в регистрацията и изпрати депутатите „по родните им места“. Решението на бившия премиер бе взето още във вторник на заседание на ПГ ГЕРБ–СДС, където той заяви категорично, че партията му повече няма да осигурява кворум за работата на парламента.

При първия и единствен опит за регистрация тази сутрин в залата се вписаха едва 61 народни представители — далеч под необходимите 121 за начало на заседанието. Председателят на Народното събрание Наталия Киселова обяви, че поради това заседание днес няма да има и насрочи следващото за утре от 9:00 часа.

Решението предизвика остра реакция сред опозиционните групи. Депутати от „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) вдигнаха плакати с надписи „оставка“ и скандираха същото от трибуната. От ПП–ДБ, „Възраждане“ и МЕЧ обвиниха ГЕРБ и ДПС в задкулисни договорки и умишлено дестабилизиране на политическата ситуация в страната. Според тях действията на Борисов целят разклащане на управлението и предизвикване на нова политическа криза.

„Колкото по-рано си отиде това правителство, толкова по-добре. То е вредно за страната“, заяви депутатът от ПП–ДБ Венко Сабрутев.

Бойко Борисов от своя страна потвърди, че не вижда място за ГЕРБ в настоящото управление и че няма намерение да подкрепя повече парламентарните инициативи на управляващите. Той отправи и критики към председателя на парламента Наталия Киселова, обвинявайки я, че „не пропуска да се показва навсякъде, където е възможно“.

Политическото напрежение се отрази и върху работата на изпълнителната власт — премиерът Росен Желязков още вчера отмени планираното за днес заседание на Министерския съвет.

Междувременно „Продължаваме промяната–Демократична България“ (ПП-ДБ) и „Възраждане“ внесоха отделни искания за изслушване на вътрешния министър Даниел Митов и директора на ОДМВР–Пазарджик заради множеството сигнали за купуване на гласове по време на предстоящите частични местни избори в Пазарджик тази неделя.

С действията си Борисов на практика блокира работата на парламента и отвори нов етап на политическо напрежение, което може да прерасне в поредна институционална криза.