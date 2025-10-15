„Да, България“ сигнализира за купуване на гласове на изборите в Пазарджик

Съпредседателите на „Да, България“ — Ивайло Мирчев и Божидар Божанов — подадоха сигнал до вътрешния министър Даниел Митов, Върховната касационна прокуратура (ВКП) и Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Поводът са множество сведения за купуване на гласове по време на проведените в неделя избори за общински съвет в Община Пазарджик, съобщиха от пресцентъра на партията.
От формацията настояват институциите да извършат всеобхватна и всестранна проверка, която да установи по ясен и категоричен начин всички обстоятелства и злоупотреби. По думите им, много от нарушенията са били излъчвани в реално време по национални телевизии и в социалните мрежи.
Партията е отправила поредица от конкретни въпроси към компетентните органи, сред които:
От „Да, България“ подчертават, че случаят трябва да бъде разгледан и от КПК, тъй като има реален риск частни интереси да повлияят върху свободното формиране на избирателната воля.
Те допълват, че КПК следва да проследи произхода и движението на установените парични средства, да направи съпоставка с декларациите за имущество и интереси на евентуално замесени публични лица и да установи възможни канали за финансиране или посредници.
