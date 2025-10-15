НА ЖИВО
          Политика

          „Да, България" сигнализира за купуване на гласове на изборите в Пазарджик

          Снимка: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Съпредседателите на „Да, България“ — Ивайло Мирчев и Божидар Божанов — подадоха сигнал до вътрешния министър Даниел Митов, Върховната касационна прокуратура (ВКП) и Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Поводът са множество сведения за купуване на гласове по време на проведените в неделя избори за общински съвет в Община Пазарджик, съобщиха от пресцентъра на партията.

          От формацията настояват институциите да извършат всеобхватна и всестранна проверка, която да установи по ясен и категоричен начин всички обстоятелства и злоупотреби. По думите им, много от нарушенията са били излъчвани в реално време по национални телевизии и в социалните мрежи.

          „Най-фрапиращите кадри бяха от с. Огняново,“ уточняват от „Да, България“.

          Партията е отправила поредица от конкретни въпроси към компетентните органи, сред които:

          „Беше ли целесъобразно и законосъобразно при задържането на въпросните лица по реда на чл.155 от НПК да бъде извършен оглед на местопроизшествието?“
          „Следваше ли да се извърши претърсване и изземване на колите и личен обиск по чл.159 от НПК?“
          „Има ли данни за закононарушения при изземването на списъците с лицата в придобилия публичност червен тефтер, както и защо не е последвало образуване на досъдебно производство?“
          „Налични ли са в МВР описите на намерените 50-левови банкноти, колко са те и установен ли е техният произход?“
          „Законосъобразно ли са действали служителите на място, които веднага преценяват, че няма данни за престъпление?“

          От „Да, България“ подчертават, че случаят трябва да бъде разгледан и от КПК, тъй като има реален риск частни интереси да повлияят върху свободното формиране на избирателната воля.

          „Необходимо е Комисията да извърши цялостна проверка по Закона за противодействие на корупцията, като изиска от МВР, прокуратурата и други органи всички относими материали,“ посочват от партията.

          Те допълват, че КПК следва да проследи произхода и движението на установените парични средства, да направи съпоставка с декларациите за имущество и интереси на евентуално замесени публични лица и да установи възможни канали за финансиране или посредници.

          „Очакваме Комисията да предприеме съответните административни мерки и санкции при наличие на нарушения,“ завършват от „Да, България“.

          - Реклама -

