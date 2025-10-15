„Да, България“ сигнализира за купуване на гласове на изборите в Пазарджик

Съпредседателите на „Да, България“ — Ивайло Мирчев и Божидар Божанов — подадоха сигнал до вътрешния министър Даниел Митов, Върховната касационна прокуратура (ВКП) и Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Поводът са множество сведения за купуване на гласове по време на проведените в неделя избори за общински съвет в Община Пазарджик, съобщиха от пресцентъра на партията.

От формацията настояват институциите да извършат всеобхватна и всестранна проверка, която да установи по ясен и категоричен начин всички обстоятелства и злоупотреби. По думите им, много от нарушенията са били излъчвани в реално време по национални телевизии и в социалните мрежи.

„Най-фрапиращите кадри бяха от с. Огняново,“ уточняват от „Да, България“.

Партията е отправила поредица от конкретни въпроси към компетентните органи, сред които:

„Беше ли целесъобразно и законосъобразно при задържането на въпросните лица по реда на чл.155 от НПК да бъде извършен оглед на местопроизшествието?“

„Следваше ли да се извърши претърсване и изземване на колите и личен обиск по чл.159 от НПК?“

„Има ли данни за закононарушения при изземването на списъците с лицата в придобилия публичност червен тефтер, както и защо не е последвало образуване на досъдебно производство?“

„Налични ли са в МВР описите на намерените 50-левови банкноти, колко са те и установен ли е техният произход?“

„Законосъобразно ли са действали служителите на място, които веднага преценяват, че няма данни за престъпление?“

От „Да, България“ подчертават, че случаят трябва да бъде разгледан и от КПК, тъй като има реален риск частни интереси да повлияят върху свободното формиране на избирателната воля.

„Необходимо е Комисията да извърши цялостна проверка по Закона за противодействие на корупцията, като изиска от МВР, прокуратурата и други органи всички относими материали,“ посочват от партията.

Те допълват, че КПК следва да проследи произхода и движението на установените парични средства, да направи съпоставка с декларациите за имущество и интереси на евентуално замесени публични лица и да установи възможни канали за финансиране или посредници.