Де ла Фуенте: Не се стремя към рекорди, но се гордея, че успях да изравня този на Дел Боске

Треньорът на испанския национален отбор Луис де ла Фуенте говори пред медиите малко след края на световната квалификация срещу България. Домакините спечелиха категорично и лесно с 4:0 и продължават да са убедителни лидери в групата.

„Нашата философия е да вървим стъпка по стъпка – мач след мач, победа след победа. Не се стремя към рекорди, но се гордея, че успях да изравня този на Дел Боске. Основната ни цел е класирането“ – заяви Де ла Фуенте след мача.

„Педри е отличен футболист, но не бива да забравяме, че и останалите в състава са на много високо ниво. Той блести, защото има отбор, който му помага“ – допълни селекционерът на „Ла Фурия Роха“.