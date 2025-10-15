НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 15.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Де ла Фуенте: Не се стремя към рекорди, но се гордея, че успях да изравня този на Дел Боске

          Наставникът на Испания разкри какви са целите пред Ла Фурия

          0
          8
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Треньорът на испанския национален отбор Луис де ла Фуенте говори пред медиите малко след края на световната квалификация срещу България. Домакините спечелиха категорично и лесно с 4:0 и продължават да са убедителни лидери в групата.

          - Реклама -

          „Нашата философия е да вървим стъпка по стъпка – мач след мач, победа след победа. Не се стремя към рекорди, но се гордея, че успях да изравня този на Дел Боске. Основната ни цел е класирането“ – заяви Де ла Фуенте след мача.

          „Педри е отличен футболист, но не бива да забравяме, че и останалите в състава са на много високо ниво. Той блести, защото има отбор, който му помага“ – допълни селекционерът на „Ла Фурия Роха“.

          Треньорът на испанския национален отбор Луис де ла Фуенте говори пред медиите малко след края на световната квалификация срещу България. Домакините спечелиха категорично и лесно с 4:0 и продължават да са убедителни лидери в групата.

          - Реклама -

          „Нашата философия е да вървим стъпка по стъпка – мач след мач, победа след победа. Не се стремя към рекорди, но се гордея, че успях да изравня този на Дел Боске. Основната ни цел е класирането“ – заяви Де ла Фуенте след мача.

          „Педри е отличен футболист, но не бива да забравяме, че и останалите в състава са на много високо ниво. Той блести, защото има отбор, който му помага“ – допълни селекционерът на „Ла Фурия Роха“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Отзиви след поредния резил на България

          Николай Минчев -
          Във вторник вечер България регистрира шеста поредна тежка загуба в квалификациите за Мондиал 2026. Този път родния национален тим допусна поражение от европейския шампион...
          Футбол

          Зона Европа – Резултати от световните квалификации, играни в сряда

          Николай Минчев -
          Завършиха последните октомврийски световни квалификации от зона Европа за Мондиал 2026. Европейските шампиони от Испания разгромиха националния тим на България с 4:0. В същото...
          Баскетбол

          Слабо второ полувреме доведе до домакинско поражение за Везенков и Олимпиакос

          Николай Минчев -
          Българският национал Александър Везенков и неговият клуб Олимпиакос загубиха мача си от чертвъртия кръг на Евролигата. Гърците регистрираха домакинско поражение от турския Анадолу Ефес....

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions