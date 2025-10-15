Делян Пеевски се срещна с Карлос Насар

Трикратният световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар се срещна с председседателя на ДПС – Ново Начало Делян Пеевски, разбираме от публикация на партията във Facebook.
- Реклама -
Политикът изрази пълната си подкрепа за Насар и му пожела нови победи.
А ето и пълния текст на съобщевнието от ДПС – Ново Начало:
„Делян Пеевски, лидер на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО се срещна с шампиона Карлос Насар
Лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски се срещна с трикратния световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар. Лидерът поздрави шампиона за славата, гордостта и самочувствието, които носи на България с успехите си!
Той изрази пълната си подкрепа за световния шампион, така че да остане дълго на върха на щангите.
Делян Пеевски и Карлос Насар се обединиха за това, че подкрепата за развитието на спортистите е гарант за завоюването на нови победи и спортни постижения, с които да се гордеем като народ“.
Трикратният световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар се срещна с председседателя на ДПС – Ново Начало Делян Пеевски, разбираме от публикация на партията във Facebook.
- Реклама -
Политикът изрази пълната си подкрепа за Насар и му пожела нови победи.
А ето и пълния текст на съобщевнието от ДПС – Ново Начало:
„Делян Пеевски, лидер на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО се срещна с шампиона Карлос Насар
Лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски се срещна с трикратния световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар. Лидерът поздрави шампиона за славата, гордостта и самочувствието, които носи на България с успехите си!
Той изрази пълната си подкрепа за световния шампион, така че да остане дълго на върха на щангите.
Делян Пеевски и Карлос Насар се обединиха за това, че подкрепата за развитието на спортистите е гарант за завоюването на нови победи и спортни постижения, с които да се гордеем като народ“.