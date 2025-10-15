НА ЖИВО
          България

          Делян Пеевски се срещна с Карлос Насар

          Карлос Насар и Делян Пеевски
          Карлос Насар и Делян Пеевски
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Трикратният световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар се срещна с председседателя на ДПС – Ново Начало Делян Пеевски, разбираме от публикация на партията във Facebook.

          Политикът изрази пълната си подкрепа за Насар и му пожела нови победи.

          А ето и пълния текст на съобщевнието от ДПС – Ново Начало:

          „Делян Пеевски, лидер на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО се срещна с шампиона Карлос Насар

          Лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО  Делян Пеевски се срещна с трикратния световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар. Лидерът поздрави шампиона за славата, гордостта и самочувствието, които носи на България с успехите си!

          Той изрази пълната си подкрепа за световния шампион, така че да остане дълго на върха на щангите.

          Делян Пеевски и Карлос Насар се обединиха за това, че подкрепата за развитието на спортистите е гарант за завоюването на нови победи и спортни постижения, с които да се гордеем като народ“.

