Делян Пеевски се срещна с Карлос Насар

Трикратният световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар се срещна с председседателя на ДПС – Ново Начало Делян Пеевски, разбираме от публикация на партията във Facebook.

- Реклама -

Политикът изрази пълната си подкрепа за Насар и му пожела нови победи.

А ето и пълния текст на съобщевнието от ДПС – Ново Начало:

„Делян Пеевски, лидер на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО се срещна с шампиона Карлос Насар

Лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски се срещна с трикратния световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар. Лидерът поздрави шампиона за славата, гордостта и самочувствието, които носи на България с успехите си!

Той изрази пълната си подкрепа за световния шампион, така че да остане дълго на върха на щангите.

Делян Пеевски и Карлос Насар се обединиха за това, че подкрепата за развитието на спортистите е гарант за завоюването на нови победи и спортни постижения, с които да се гордеем като народ“.