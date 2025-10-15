Димитър Димитров: Следващата събота ще участваме във фестивала „Силата на метъла“

Това каза китаристът на група „Атлантик“ Димитър Димитров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Димитров, който гостува заедно с вокалиста на „Атлантик“ Венцеслав Атанасов, обясни, че тази събота групата ще свири в Перник. На 8-и ноември пък ще имат концерт и в София.
Вокалистът Венцеслав Атанасов разказа, че когато не свири, работи в Българската академия на науките като изследовател. Той обясни, че колегите му от научните среди го подкрепят и дори си купуват билети за всичките им концерти.
