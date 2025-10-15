Димитър Димитров: Следващата събота ще участваме във фестивала „Силата на метъла“

НА ЖИВО
          „Следващата събота ще участваме във фестивала „Силата на метъла“.

          Това каза китаристът на група „Атлантик“ Димитър Димитров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Димитров, който гостува заедно с вокалиста на „Атлантик“ Венцеслав Атанасов, обясни, че тази събота групата ще свири в Перник. На 8-и ноември пък ще имат концерт и в София.

          Вокалистът Венцеслав Атанасов разказа, че когато не свири, работи в Българската академия на науките като изследовател. Той обясни, че колегите му от научните среди го подкрепят и дори си купуват билети за всичките им концерти.

          „Предстоят ни още два концерта до края на годината, които ще са в Сърбия и Гърция“, обясни още Димитров.

