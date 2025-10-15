До 90% надценка на храните: Как веригите диктуват цените, а потребителите плащат сметката

Надценките върху млечните продукти в търговската мрежа у нас достигат шокиращите 90% – това показва проверка на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), обхванала над 500 обекта от 50 различни търговски вериги и малки магазини. За сравнение, в повечето европейски държави надценката варира между 25% и 35%.
Анализ на тревожните резултати направиха икономистът Юлиан Войнов и председателят на Асоциацията на млекопреработвателите в България Димитър Зоров в студиото на „Здравей, България“ по NOVA. Според тях, пазарът е силно изкривен, а крайните цени – непрозрачни и манипулирани от големите търговски вериги.
Производителите обаче са с вързани ръце – договорите с търговските вериги съдържат клаузи за „търговска тайна“, които им забраняват да обявяват на какви цени продават стоката си. Това прави невъзможно за потребителите да разберат реалната стойност на продуктите, които купуват.
Още по-фрапиращ е фактът, че въпреки инфлацията и поскъпването на стоките, производствените цени към веригите не са променяни от 1 октомври 2022 г. В същото време, от млекопреработвателите се изискват допълнителни отстъпки и такси.
Икономистът Юлиан Войнов допълни, че млечните продукти в България са средно с 25% по-скъпи от тези в ЕС, въпреки че покупателната способност на българина е почти наполовина по-ниска от тази на средния европеец.
Зоров беше категоричен: производителите нямат реална възможност да поставят условия на търговските вериги. Ако някой се опита да настоява за прозрачност или по-ниска надценка – продуктите му просто изчезват от рафтовете, въпреки че са платени т.нар. „такси за листване“.
По думите на Войнов, създаденият от правителството сайт за следене на цените не работи ефективно – липсва възможност за реално сравнение между марки, продукти или дългосрочни ценови тенденции.
Зоров беше още по-остър:
Не само във веригите,а във всички магазини е много,много скъпо