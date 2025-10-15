НА ЖИВО
          Война

          Доброполие или Покровск: Сирски пред дилема кой участък на фронта в Донбас да подсили

          Иван Христов
          Иван Христов

          Според украински източници, настъплението на руските части в района на Добропиле се е забавило, но предварително обявените „отрязани плацдарми“ там все още не са се осъществили, въпреки прехвърлянето на допълнителни резерви, пише „Военная Хроника“.

          

          Това поставя главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Александър Сирски пред дилема: да подсили силите си близо до и отвъд Доброполе или да концентрира силите си върху Покровск.

          Според Telegram канала, като цяло може да се предположи, че планът на Русия е бил да принуди Сирски да се изправя пред подобни дилеми възможно най-често, премествайки частите си от един район в друг.

          

