Два гола на Ретеги гарантираха на Италия поне бараж

Италия победи с 3:0 Израел в двубой от група „I“ на световните квалификации. Две попадения за „адзурите“ отбеляза Матео Ретеги. Нападателят откри резултата от дузпа в 45-ата минута, а в 74-тата сътвори истински шедьовър, който реши двубоя в полза на тима на Дженаро Гатузо. В края се разписа и Джанлука Манчини. По този начин италианците събраха 15 точки и си осигуриха минимум второто място в групата. Лидер без грешна стъпка и с голова разлика 29:3 е Норвегия.

Стадионът в Удине не беше пълен заради засилените мерки за сигурност. Израелците играха много офанзивно и създадоха доста положения пред вратата на Джанлуиджи Донарума, но го пропуснаха. За тях това беше втора загуба от Италия след драматичното поражение с 4:5 в Дебрецен през септември.

Италия беше без наказания Алесандро Бастони и Мойс Кийн, който е контузен. В защитното трио до Джовани Ди Лоренцо и Рикардо Калафиори се появи Джанлука Манчини, а Джакомо Распадори този път не действаше по фланга, а си партнираше в предни позиции с Матео Ретеги.

На вратата застана Джанлуиджи Донарума, двамата халф-бекове бяха Андреа Камбиазо и Федерико Димарко, а Мануел Локатели бе предпочетен пред Браян Кристанте и играеше в средата на терена заедно с Николо Барела и Сандро Тонали.

В състава на Израел имаше няколко промени в сравнение с тежката загуба от Норвегия с 0:5. Под рамката вместо Даниел Перец беше Омри Глазер. Четиримата бранители бяха Елиазер Даса, Матан Балтакса, Ор Блориан и Рой Ревиво, а в халфовата линия селекционерът Ран Бен Шимон заложи на Елиел Перец, Оскар Глух и Анан Халаили. В нападение за гостите стартираха Дан Битон, Тай Барибо и Манор Соломон.

Сред резервите останаха Ярден Шуа, Гай Мизрахи, Дор Тургеман, Мохамед Абу Фани и бившият защитник на Лудогорец Дени Групер.

Гостите се опитаха да не дават инициативата на Италия в началото и да задържат топката колкото се може по-дълго. Матео Ретеги отправи удар в 6-ата минута, но кълбото мина встрани от целта. В 10-ата Камбиазо отправи мощен шут от границата на наказателното поле, но и той не намери очертанията на вратата.

„Адзурите“ постепенно се настаниха в противниковата половина, но това оставяше свободни пространства за контрите на Израел. При една от тях Глух получи отлично подаване и шутира, но на сантиметри от левия страничен стълб. До средата на първата част и двата отбора организираха по няколко опасни атаки, но без да се стигне до чисто положение.

В 28-ата минута Израел имаше чудесна възможност да поведе. Манор Соломон се оказа непокрит в пеналта и веднага стреля, но Донарума се разтегна и изби в корнер. В още няколко епизода преди почивката гостите умело преодоляха италианската преса и контраатакуваха, но не успяха да се възползват от тези ситуации.

В края на полувремето Италия вдигна оборотите. Тимът на Гатузо имаше териториално надмощие и в 45-ата минута получи дузпа, отсъдена за нарушение на Балтакса срещу Ретеги. Потърпешвият сам изпълни наказателния удар и с много сила заби топката под гредата – 1:0 в полза на „адзурите“.

На полувремето Гатузо замени Распадори с Франческо Пио Еспозито. Италианците доминираха, но Израел атакуваше при всяка възможност. В 54-тата минута удар на Барела излезе в аут. Гостите отговориха със силен, но и много неточен изстрел на Тай Барибо. Малко по-късно Елиел Перец пропусна да изравни.

Атаките на гостите ставаха все по-опасни. В 59-ата минута Донарума отрази изстрел на Оскар Глух. Не след дълго Пио Еспозито прати топката във вратата на Израел, но от положение на засада и голът не беше зачетен. Двайсетина минути преди края Бен Шимон също прибегна към смените и пусна в игра Дор Тургеман и Став Туриел.

Именно Туриел сгреши фатално в 74-тата минута и загуби топката от Ретеги, а последвалият удар на италианския нападател беше истинска наслада за окото. Омри Глазер нямаше какво да стори и само изгледа полета на кълбото към горния ляв ъгъл на вратата. Въпреки негативното развитие на двубоя, гостите продължиха да са опасни в атака. Манор Соломон излезе на добра позиция и премина покрай Донарума, но от малък ъгъл шутира в аут.

В 84-тата минута Глазер сгреши и подаде в краката на Ретеги, който веднага комбинира с Пио Еспозито, но младокът не можа да преодолее израелския страж. До края италианците внимаваха повече в отбрана, а в добавеното време Манчини направи победата на домакините още по-убедителна след центриране на Димарко.