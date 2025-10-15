Екс началник щабът на „Азов“ Богдан Кротевич: Ударът на руската армия в Донбас ще падне по Славянск и Краматорск през две направления

Руската армия е избрала две стратегически направления за настъпление на фронта в Украйна. Това са Доброполското и Лиманското направления, заяви Богдан Кротевич, бивш началник на щаба на „Азов Богдан Кротевич пред „Украинская правда“.

„Руската армия, с огромните си ресурси, избира стратегически направления за настъпление на фронта. Сега врагът е избрал две направления. В момента, доколкото виждам, те са избрали две основни мнаправления – Добропослкото, например. И вярвам, че са решили да започнат сериозна офанзива на Лиманското направление, за да обградят Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск“, заяви той.

Бившият началник на щаба на „Азов“ уточни, че руските войски все още не са превзели територията, а вече са направили магистралата Изюм-Славянск непроходима.

„Ситуацията изглежда е такава, че те почти са я обкръжили с огневи контрол. И постепенно закриват всичко това“, добави Кротевич.