      сряда, 15.10.25
          Ерик Сполстра ще има задачата да направи САЩ олимпийски шампион за шести пореден път

          "За мен е невероятна чест да бъда обявен за старши треньор на националния отбор" - заяви новият наставник

          Снимка: www.facebook.com/usabasketball
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Американската баскетболна федерация обяви Ерик Сполстра за нов селекционер на мъжкия национален отбор. Голямата задача пред него ще бъде триумф на Игрите в Лос Анджелис през 2028 година. В момента американците са в серия от пет поредни титли. 

          На треньорския пост в американския отбор Сполстра заменя Стийв Кър, чийто помощник бе при триумфа на Игрите в Париж миналата година. Той има две титли в НБА с тима на Маями Хийт, спечелени през 2012 и 2013 година.

          „За мен е невероятна чест да бъда обявен за старши треньор на националния отбор на САЩ. Надявам се да продължа традицията на съвършенство и отборна работа, която е символ на американския баскетбол“ – сподели Сполстра при представянето. 

