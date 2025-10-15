НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 15.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПравосъдие

          Флорида екзекутира осъден за двойно убийство — първата от четири смъртни присъди тази седмица в САЩ

          2
          31
          Снимка: Sue Ogrocki / AP
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Мъж от Флорида, осъден за убийството на две жени, бе екзекутиран чрез смъртоносна инжекция във вторник — това е първата от общо четири екзекуции, планирани в Съединените щати през настоящата седмица.

          - Реклама -

          72-годишният Самюел Смитърс беше осъден на смърт през 1999 г. за убийствата на Кристи Кауън и Дениз Роуч през 1996 г. в Тампа. По обвинението жертвите са били бити и удушени, а телата им били открити в езерце. Това е 14-тата екзекуция в щата Флорида през тази година.

          Други осъдени, чиито екзекуции също са насрочени тази седмица:

          • В Мисури се очаква да бъде екзекутиран чрез смъртоносна инжекция 48-годишният Ланс Шокли, осъден за убийството през 2005 г. на полицая Карл Греъм.
          • В Мисисипи е насрочена екзекуция за 59-годишния Чарлз Крофорд, осъден за изнасилване и убийство през 1994 г. на 20-годишната студентка Кристи Рей.
          • В Аризона е насрочена екзекуция в петък на 55-годишния Ричард Джерф, осъден за бруталното убийство през 1993 г. на четирима членове на семейство от Финикс.

          Към момента 36 екзекуции са били извършени в САЩ тази година — равни на броя от 2014 г.. По щати води Флорида с 14 екзекуции, следвана от Тексас (5), Южна Каролина и Алабама (по 4).

          Методи и критики

          От 36-те екзекуции, 30 са извършени чрез смъртоносна инжекция, 2 чрез разстрел, а 4 чрез азотна хипоксия — метод, при който на осъдения се подава азотен газ през маска, предизвикващ задушаване.

          Точното използване на азотен газ е подложено на остра критика: експерти на ООН го определиха като „жестоко и нечовешко“.

          Контекст и законодателство

          Смъртното наказание е отменено в 23 от 50 щата, а в още три щата — Калифорния, Орегон и Пенсилвания — действат мораториуми върху изпълненията.

          Президентът Доналд Тръмп е открит поддръжник на смъртното наказание; още в първия си ден на поста той призова за разширяване на прилагането му „за най-отвратителните престъпления“.

          Ключови факти (за бърз преглед):

          • Екзекутираният във Флорида: Самюел Смитърс, 72 г., осъден 1999 г.
          • Жертви: Кристи Кауън и Дениз Роуч (убийства през 1996 г., Тампа).
          • Общ брой екзекуции в САЩ тази година: 36.
          • Флорида — най-много екзекуции: 14.
          • Методи: смъртоносна инжекция (30); разстрел (2); азотна хипоксия (4).
          • ООН: азотната хипоксия е описана като „жестоко и нечовешко“.

          Мъж от Флорида, осъден за убийството на две жени, бе екзекутиран чрез смъртоносна инжекция във вторник — това е първата от общо четири екзекуции, планирани в Съединените щати през настоящата седмица.

          - Реклама -

          72-годишният Самюел Смитърс беше осъден на смърт през 1999 г. за убийствата на Кристи Кауън и Дениз Роуч през 1996 г. в Тампа. По обвинението жертвите са били бити и удушени, а телата им били открити в езерце. Това е 14-тата екзекуция в щата Флорида през тази година.

          Други осъдени, чиито екзекуции също са насрочени тази седмица:

          • В Мисури се очаква да бъде екзекутиран чрез смъртоносна инжекция 48-годишният Ланс Шокли, осъден за убийството през 2005 г. на полицая Карл Греъм.
          • В Мисисипи е насрочена екзекуция за 59-годишния Чарлз Крофорд, осъден за изнасилване и убийство през 1994 г. на 20-годишната студентка Кристи Рей.
          • В Аризона е насрочена екзекуция в петък на 55-годишния Ричард Джерф, осъден за бруталното убийство през 1993 г. на четирима членове на семейство от Финикс.

          Към момента 36 екзекуции са били извършени в САЩ тази година — равни на броя от 2014 г.. По щати води Флорида с 14 екзекуции, следвана от Тексас (5), Южна Каролина и Алабама (по 4).

          Методи и критики

          От 36-те екзекуции, 30 са извършени чрез смъртоносна инжекция, 2 чрез разстрел, а 4 чрез азотна хипоксия — метод, при който на осъдения се подава азотен газ през маска, предизвикващ задушаване.

          Точното използване на азотен газ е подложено на остра критика: експерти на ООН го определиха като „жестоко и нечовешко“.

          Контекст и законодателство

          Смъртното наказание е отменено в 23 от 50 щата, а в още три щата — Калифорния, Орегон и Пенсилвания — действат мораториуми върху изпълненията.

          Президентът Доналд Тръмп е открит поддръжник на смъртното наказание; още в първия си ден на поста той призова за разширяване на прилагането му „за най-отвратителните престъпления“.

          Ключови факти (за бърз преглед):

          • Екзекутираният във Флорида: Самюел Смитърс, 72 г., осъден 1999 г.
          • Жертви: Кристи Кауън и Дениз Роуч (убийства през 1996 г., Тампа).
          • Общ брой екзекуции в САЩ тази година: 36.
          • Флорида — най-много екзекуции: 14.
          • Методи: смъртоносна инжекция (30); разстрел (2); азотна хипоксия (4).
          • ООН: азотната хипоксия е описана като „жестоко и нечовешко“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Тръмп посмъртно награди Чарли Кърк с Президентския медал на свободата

          Красимир Попов -
          Американският президент Доналд Тръмп посмъртно удостои консервативния активист Чарли Кърк с Президентския медал на свободата – най-високото гражданско отличие в САЩ, съобщи CNN. Кърк бе...
          Политика

          Тръмп и „победното шествие“ в Близкия изток — сделка за примирие, но не за мир

          Красимир Попов -
          Краткото пътуване на президента Доналд Тръмп до Израел и Египет бе възприето като победно шествие, което той пожела — речи в Йерусалим и Шарм...
          Политика

          Тръмп заплаши Испания с мита заради отказа ѝ да постигне новата цел на НАТО за 5% военни разходи

          Красимир Попов -
          Американският президент Доналд Тръмп заяви, че обмисля въвеждането на търговски мита срещу Испания, след като Мадрид отказа да изпълни новата цел на НАТО —...

          2 КОМЕНТАРА

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions