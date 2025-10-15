Флорида екзекутира осъден за двойно убийство — първата от четири смъртни присъди тази седмица в САЩ

Мъж от Флорида, осъден за убийството на две жени, бе екзекутиран чрез смъртоносна инжекция във вторник — това е първата от общо четири екзекуции, планирани в Съединените щати през настоящата седмица.

72-годишният Самюел Смитърс беше осъден на смърт през 1999 г. за убийствата на Кристи Кауън и Дениз Роуч през 1996 г. в Тампа. По обвинението жертвите са били бити и удушени, а телата им били открити в езерце. Това е 14-тата екзекуция в щата Флорида през тази година.

Други осъдени, чиито екзекуции също са насрочени тази седмица:

В Мисури се очаква да бъде екзекутиран чрез смъртоносна инжекция 48-годишният Ланс Шокли , осъден за убийството през 2005 г. на полицая Карл Греъм .

се очаква да бъде екзекутиран чрез смъртоносна инжекция , осъден за . В Мисисипи е насрочена екзекуция за 59-годишния Чарлз Крофорд , осъден за изнасилване и убийство през 1994 г. на 20-годишната студентка Кристи Рей .

е насрочена екзекуция за , осъден за на 20-годишната студентка . В Аризона е насрочена екзекуция в петък на 55-годишния Ричард Джерф, осъден за бруталното убийство през 1993 г. на четирима членове на семейство от Финикс.

Към момента 36 екзекуции са били извършени в САЩ тази година — равни на броя от 2014 г.. По щати води Флорида с 14 екзекуции, следвана от Тексас (5), Южна Каролина и Алабама (по 4).

Методи и критики

От 36-те екзекуции, 30 са извършени чрез смъртоносна инжекция, 2 чрез разстрел, а 4 чрез азотна хипоксия — метод, при който на осъдения се подава азотен газ през маска, предизвикващ задушаване.

Точното използване на азотен газ е подложено на остра критика: експерти на ООН го определиха като „жестоко и нечовешко“.

Контекст и законодателство

Смъртното наказание е отменено в 23 от 50 щата, а в още три щата — Калифорния, Орегон и Пенсилвания — действат мораториуми върху изпълненията.

Президентът Доналд Тръмп е открит поддръжник на смъртното наказание; още в първия си ден на поста той призова за разширяване на прилагането му „за най-отвратителните престъпления“.

Ключови факти (за бърз преглед):