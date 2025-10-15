НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 15.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропа

          Фон дер Лайен призова Сърбия да наложи санкции на Русия и да бъде „по-конкретна“, за да се присъедини към ЕС

          48
          164
          Урсула фон дер Лайен и Александър Вучич
          Урсула фон дер Лайен и Александър Вучич
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Сърбия трябва да „заеме конкретна позиция относно присъединяването“ към ЕС, заяви в сряда председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, призовавайки за зачитане на върховенството на закона, избирателни реформи, свобода на медиите и санкции срещу Русия, предава Euractiv.

          - Реклама -

          „Трябва да видим по-голяма съгласуваност във външната си политика, включително по отношение на санкциите срещу Русия“, посочи Фон дер Лайен на съвместна пресконференция със сръбския президент Александър Вучич в Белград.

          Сръбският президент от години се стреми към дипломатическо балансиране между Европейския съюз и силните му връзки с Русия, както и с Китай, който е инвестирал значително в сръбски мини.

          Фон дер Лайен заяви, че необходимите реформи изискват „търпение и издръжливост“, но призова Вучич да възприеме инклузивен подход и да положи основите за „по-стабилно и мирно общество“.

          Големи антиправителствени протести разтърсват Сърбия от почти година, след като фатално срутване на покрива на жп гара предизвика обвинения в корупция и призиви за предсрочни избори.

          Междувременно американските санкции, насочени към Русия, засегнаха силно петролния сектор на Сърбия, като най-голямата петролна компания беше подложена на дълго отлаганите мерки по-рано този месец.

          Но газовият договор между Белград и Москва изтича в края на годината и фон дер Лайен подчерта подкрепата, предложена на европейските държави след руската инвазия в Украйна. ЕС е готов да финансира газова връзка от България.

          „Това имаше опустошително въздействие върху целия ни континент, но ние се изправихме срещу него заедно. Европейският съюз прояви същите мерки на солидарност към нашите партньори от Западните Балкани, както и към нашите собствени държави членки“, отбеляза тя.

          Сърбия трябва да „заеме конкретна позиция относно присъединяването“ към ЕС, заяви в сряда председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, призовавайки за зачитане на върховенството на закона, избирателни реформи, свобода на медиите и санкции срещу Русия, предава Euractiv.

          - Реклама -

          „Трябва да видим по-голяма съгласуваност във външната си политика, включително по отношение на санкциите срещу Русия“, посочи Фон дер Лайен на съвместна пресконференция със сръбския президент Александър Вучич в Белград.

          Сръбският президент от години се стреми към дипломатическо балансиране между Европейския съюз и силните му връзки с Русия, както и с Китай, който е инвестирал значително в сръбски мини.

          Фон дер Лайен заяви, че необходимите реформи изискват „търпение и издръжливост“, но призова Вучич да възприеме инклузивен подход и да положи основите за „по-стабилно и мирно общество“.

          Големи антиправителствени протести разтърсват Сърбия от почти година, след като фатално срутване на покрива на жп гара предизвика обвинения в корупция и призиви за предсрочни избори.

          Междувременно американските санкции, насочени към Русия, засегнаха силно петролния сектор на Сърбия, като най-голямата петролна компания беше подложена на дълго отлаганите мерки по-рано този месец.

          Но газовият договор между Белград и Москва изтича в края на годината и фон дер Лайен подчерта подкрепата, предложена на европейските държави след руската инвазия в Украйна. ЕС е готов да финансира газова връзка от България.

          „Това имаше опустошително въздействие върху целия ни континент, но ние се изправихме срещу него заедно. Европейският съюз прояви същите мерки на солидарност към нашите партньори от Западните Балкани, както и към нашите собствени държави членки“, отбеляза тя.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Урсула фон дер Лайен в Скопие: „Топката е във вашето поле – ЕС е готов“

          Красимир Попов -
          Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че единствената стъпка, която остава пред Северна Македония преди започването на преговорите за членство в...
          Политика

          Премиерът на Северна Македония поиска „ясен ангажимент“ от ЕС за европейската перспектива на страната

          Красимир Попов -
          Премиерът на Северна Македония призова председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за „ясен и конкретен ангажимент“ от Европейския съюз, който да потвърди...
          Европа

          Великобритания удари със санкции най-големите руски петролни компании

          Иван Христов -
          Великобритания наложи санкции срещу две от най-големите руски петролни компании, Лукойл и Роснефт. Освен това, още 51 танкера от „сенчестата флотилия“ на Русия са...

          48 КОМЕНТАРА

          2. Фон дер Лайен призова Сърбия да наложи санкции на Русия и да бъде „по-конкретна“, за да се присъедини към ЕС!
            Идва грозен ден!!!Ще умрат много хора! Няма да е България! Но следващата ще бъде Тя ,ако Желязков не си замине бързо! Това е планът на сбърканите!

          6. 01.11.2025
            блокада на Хаинбоаз, град Гурково.
            До падането на мафията! Гурково,новата Шипка!

          11. Вучич от много време се опитва да седи на два стола. Още преди години като сгази лука и Захарова го оприличи на Шарън Стоун в сцената където си разтваряше краката пред детективите, в случая САЩ и Тръмп в предходното му управление..Такова грубо определение от Захарова рядко се чува, та това ясно говори какво мислят в Русия за него. А и наскоро се оказа, че Сърбия изнася оръжие и боеприпаси за Украйна.. Сърбите ще бъдат сготвени като жабата и като нас, на бавен огън, за да не изскочат от тенджерата..

          17. Какво търси Вучич там! Яде му се морков или скоро не е опитвал камшика върху гърба си? Ще направи огромна грешка, ако се поддаде на натиска от протестите и завоалираните заплахи на урсула. Да гледа какво става у нас, и ако му харесва, да сменя посоката.

          21. Коварна сатанинска вещице , млъквай и си оправи първо държавата !!!!! Стига си просила от европейските народи пари и оръжия, не се наядохте със зеления !!!!!!!!!!!!!!!!!

          23. АБЕ УРСУЛА ВУЧИЧ ДА НЕ Е ЛУД САЩ И НАТО БОМБАНДИРАХА СЪРБИЯ СЕГА ДА ИСКА. ДА ВЛЕЗЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.ДА ХОДИ СЕ ПРЕГЛЕДАЙ ДАЛИ СИ ДОБРЕ

          25. Всичко е борба за власт ,за това кой да е господар ,да командва и кой да е роб ,да изпълнява волята на елита !Кой да притежава благата и да ги разпределя !А за да се удържи повода ,господаря трябва да кандардиса всички против неговите врагове , да ги привлече на своя страна и да събира сили за още поробвания , да доминира над противника си !

          26. На нашите слугински политици може да им налагате всичко….но на Сърбия…..ще има да вземате!!! Дори и Сорос няма да успее с парите си….

              • Милчо Илиев Тошков плащат от нашите от времето на Луканов за всичките над 40 не пе ота! Само Сорос има няколко в БГ, „Америка за България“ със Соломон Паси и Ленче кремче! Цветелина Бориславова( бившата,а може и настояща жена) на Борисов,още от как живееха двамата“ Отворено общество „на Сорос тя го представляваше в БГ! “ Хелзенски комитет „с Кънчев и пияния професор и много ,много още на софрата на бг народа ни!

          35. Това ако не е изнудване здраве му кажи.Особенна демокрация проповядват ,,атлантиците,, дали му е подсказала че ако подпише ще спре протестите?

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions