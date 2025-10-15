Фон дер Лайен призова Сърбия да наложи санкции на Русия и да бъде „по-конкретна“, за да се присъедини към ЕС

Сърбия трябва да „заеме конкретна позиция относно присъединяването“ към ЕС, заяви в сряда председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, призовавайки за зачитане на върховенството на закона, избирателни реформи, свобода на медиите и санкции срещу Русия, предава Euractiv.
„Трябва да видим по-голяма съгласуваност във външната си политика, включително по отношение на санкциите срещу Русия“, посочи Фон дер Лайен на съвместна пресконференция със сръбския президент Александър Вучич в Белград.
Сръбският президент от години се стреми към дипломатическо балансиране между Европейския съюз и силните му връзки с Русия, както и с Китай, който е инвестирал значително в сръбски мини.
Фон дер Лайен заяви, че необходимите реформи изискват „търпение и издръжливост“, но призова Вучич да възприеме инклузивен подход и да положи основите за „по-стабилно и мирно общество“.
Големи антиправителствени протести разтърсват Сърбия от почти година, след като фатално срутване на покрива на жп гара предизвика обвинения в корупция и призиви за предсрочни избори.
Междувременно американските санкции, насочени към Русия, засегнаха силно петролния сектор на Сърбия, като най-голямата петролна компания беше подложена на дълго отлаганите мерки по-рано този месец.
Но газовият договор между Белград и Москва изтича в края на годината и фон дер Лайен подчерта подкрепата, предложена на европейските държави след руската инвазия в Украйна. ЕС е готов да финансира газова връзка от България.
„Това имаше опустошително въздействие върху целия ни континент, но ние се изправихме срещу него заедно. Европейският съюз прояви същите мерки на солидарност към нашите партньори от Западните Балкани, както и към нашите собствени държави членки“, отбеляза тя.
Вучич от много време се опитва да седи на два стола. Още преди години като сгази лука и Захарова го оприличи на Шарън Стоун в сцената където си разтваряше краката пред детективите, в случая САЩ и Тръмп в предходното му управление..Такова грубо определение от Захарова рядко се чува, та това ясно говори какво мислят в Русия за него. А и наскоро се оказа, че Сърбия изнася оръжие и боеприпаси за Украйна..
Какво търси Вучич там!
На нашите слугински политици може да им налагате всичко….но на Сърбия…..ще има да вземате!
