„Борисов започва да осъзнава, че партията му е превзета от Пеевски.“

Това каза членът на ПП „Непокорна България“ Георги Свиленски, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Свиленски определи вчерашното поведение на Борисов като проява на унижение спрямо министър-председателя и председателя на Народното събрание. Според госта Наталия Киселова би следвало още днес да си подаде оставката след вчерашните обиди към нея от страна на Борисов.

Членът на ПП „Непокорна България“ беше категоричен, че предсрочните избори са неизбежни и задължителни. Той допълни, че Борисов най-накрая е осъзнал, че е съществуването на партията му е заплашено от Пеевски.