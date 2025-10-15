НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 15.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКултура

          Георги Свиленски: Пеевски е с гъдулката, а Борисов е мечката

          1
          89
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Борисов започва да осъзнава, че партията му е превзета от Пеевски.“

          Това каза членът на ПП „Непокорна България“ Георги Свиленски, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Свиленски определи вчерашното поведение на Борисов като проява на унижение спрямо министър-председателя и председателя на Народното събрание. Според госта Наталия Киселова би следвало още днес да си подаде оставката след вчерашните обиди към нея от страна на Борисов.

          Членът на ПП „Непокорна България“ беше категоричен, че предсрочните избори са неизбежни и задължителни. Той допълни, че Борисов най-накрая е осъзнал, че е съществуването на партията му е заплашено от Пеевски.

          „Ако Борисов склони за официално управление с Пеевски, то това ще бъде краят на неговата партия и аз не вярвам да стигне до там, въпреки че в момента Борисов прави, каквото Пеевски му казва. Пеевски е с гъдулката, а Борисов е мечката“, каза още гостът.

          „Борисов започва да осъзнава, че партията му е превзета от Пеевски.“

          Това каза членът на ПП „Непокорна България“ Георги Свиленски, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Свиленски определи вчерашното поведение на Борисов като проява на унижение спрямо министър-председателя и председателя на Народното събрание. Според госта Наталия Киселова би следвало още днес да си подаде оставката след вчерашните обиди към нея от страна на Борисов.

          Членът на ПП „Непокорна България“ беше категоричен, че предсрочните избори са неизбежни и задължителни. Той допълни, че Борисов най-накрая е осъзнал, че е съществуването на партията му е заплашено от Пеевски.

          „Ако Борисов склони за официално управление с Пеевски, то това ще бъде краят на неговата партия и аз не вярвам да стигне до там, въпреки че в момента Борисов прави, каквото Пеевски му казва. Пеевски е с гъдулката, а Борисов е мечката“, каза още гостът.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Карлос Насар отрече връзка с политиката

          Десислава Димитрова -
          Настоящият световен и европейски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар категорично заяви, че няма връзка с политически партии или личности.
          Общество

          Асфалтов отпадък застрашава река Тунджа – Басейнова дирекция нареди спешно почистване

          Пламена Ганева -
          Басейнова дирекция нареди спешно премахване на асфалтов отпадък край река Тунджа Екип на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив извърши оглед на място след сигнал...
          Общество

          Защо ще се наблюдава военна техника по пътищата?

          Десислава Димитрова -
          Предислоциране на личен състав и военна техника ще се извърши в периода от 16 до 18 октомври 2025 г. на военни формирования от Сухопътните войски по републиканската пътна и железопътна инфраструктура на територията на цялата страна.

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions