Това каза членът на ПП „Непокорна България“ Георги Свиленски, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Свиленски определи вчерашното поведение на Борисов като проява на унижение спрямо министър-председателя и председателя на Народното събрание. Според госта Наталия Киселова би следвало още днес да си подаде оставката след вчерашните обиди към нея от страна на Борисов.
Членът на ПП „Непокорна България“ беше категоричен, че предсрочните избори са неизбежни и задължителни. Той допълни, че Борисов най-накрая е осъзнал, че е съществуването на партията му е заплашено от Пеевски.
Това каза членът на ПП „Непокорна България“ Георги Свиленски, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Свиленски определи вчерашното поведение на Борисов като проява на унижение спрямо министър-председателя и председателя на Народното събрание. Според госта Наталия Киселова би следвало още днес да си подаде оставката след вчерашните обиди към нея от страна на Борисов.
Членът на ПП „Непокорна България“ беше категоричен, че предсрочните избори са неизбежни и задължителни. Той допълни, че Борисов най-накрая е осъзнал, че е съществуването на партията му е заплашено от Пеевски.
Предислоциране на личен състав и военна техника ще се извърши в периода от 16 до 18 октомври 2025 г. на военни формирования от Сухопътните войски по републиканската пътна и железопътна инфраструктура на територията на цялата страна.
- Реклама -
ТОП ДНЕС
ТОП 14 ДНИ
Зареждане…
Зареждане…
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!
Thanks for making this so reader-friendly.