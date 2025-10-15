ISW: Русия отново смени тактиката и се върна към механизирания щурм

През последните две седмици руските сили са извършили три механизирани щурма с размерите на рота или батальон в приоритетни райони на Донецка област, което показва промяна в използването на бронирана техника от противника, според доклад на базирания в САЩ Институт за изследване на войната (ISW), предава УНИАН.
Анализаторите отбелязват, че през 2025 г. руските сили до голяма степен са избягвали провеждането на интензивни механизирани атаки. Вместо това са използвали малки пехотни групи за инфилтрация и бавно настъпление по цялата фронтова линия. Отбелязва се, че последното голямо механизирано нападение е регистрирано през април тази година в западната част на Запорожка област.
През последните седмици руските механизирани щурмове са се увеличили в районите на Константиновка-Дружковка и Доброполе в Донецка област.
Например, на 6 октомври руската армия е извършила интензивно механизирано нападение близо до Панковка (източно от Доброполе), по време на което Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са повредили и унищожили четири танка и осем бронирани машини. На 9 октомври руската армия е предприела поредно засилено механизирано нападение. Това се е случило южно от Шахматне и Володимировка (североизточно от Панковка). ISW, позовавайки се на украински източници, твърди, че руските сили са използвали 35 танка и бронирани машини, както и неизвестен брой мотоциклети, като украинските сили са повредили и унищожили три танка, 16 бронирани машини и 41 мотоциклета.
Освен това анализаторите припомнят, че 1-ви корпус „Азов“ на Националната гвардия на Украйна е съобщил на 13 октомври, че руснаците са предприели засилено механизирано нападение в посока Доброполе, атакувайки по-специално с 16 тежки бронирани машини и неизвестен брой мотоциклети. Подразделението съобщи, че са унищожени 13 руски бронирани машини, три танка и три мотоциклета.
Допълнително доказателство за използването на бронирани машини от страна на Русия идва от изявление, направено от украински офицер на 13 октомври. Според него, подразделения на 5-та мотострелкова бригада и 155-та бригада на морската пехота (Тихоокеански флот) участват в механизирани нападения в Донецка област.
ISW оценява, че руските войски извършват механизирани атаки предимно по време на дъждовно и мъгливо време, което възпрепятства използването на дронове от украинските отбранителни сили. Тези метеорологични условия са се случили точно в дните, когато руснаците са извършили гореспоменатите механизирани атаки – 6, 9 и 13 октомври.
Преди това, припомнят анализаторите, украински източници вече са описвали как руските войски използват времето. Например, OSINT анализатор на X съобщи, че преди това са успели да построят „мост“ през реката на Лиманско направление по време на силни ветрове, което е намалило активността на украинските дронове.
ISW предполага, че руските войски биха могли да се върнат към провеждането на механизирани офанзиви в райони, където пехотата им среща затруднения с напредването.
Копейките треперят от злоба
Петър Соколов казва евроцента
Петър Соколов не знам за копейките.. .. ти сЪ успокой че ша си спукаш хемороидите!😂😂😂😂
Пробити копейки газ пикаят Ха ха ха
Петър Соколов Майка ти защо не те е глътнала,ами те е изкарала от дирника си малоумнико!
Загубите обаче са кошмарни…
Moruka Nikolov Вярно е,бандеровци не останаха!
Те руснаците са знаят работа
Английските учени бяха писали, че Русия свършила танковете. Това не може да е вярно.
само да кажа че боклука на бунището се пробутва с механика /булдозери/! на ръка пехотата какво да прави?
Евроком са руски фашаги
Пламен Манолев Блокирайте.
Пламен Манолев 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
И без тях ще останат!
Bocho Nikolov няма да останат
Bocho Nikolov всичките ТРОЛЯКИС ли сте правени от един х..
Bocho Nikolov кой и без кого? Най-важното е Украйна да остане без нацистите си, последователи на Хитлер и Бандера.
Bocho Nikolov Намалеят ли им танковете ще почнат ракетите.
Браво,само напред.
Христо Проданов ти си слдващия
Христо Проданов КЪДЕ НАПРЕД БЕ?ЕГАТИ МАЛОУМНИКА!
Silvina Monk между бузите ти,патко!
Идея си нямате какво се случва на фронта . Евроком, лъжете безогледно!
I feel more confident tackling this now, thanks to you.