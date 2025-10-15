НА ЖИВО
          - Реклама -
          Нападение в спешния център в Разлог: Жена и придружителка нападнаха медицински екип

          Дамяна Караджова
          Сериозен инцидент с насилие разтърси спешния център в Разлог, след като медицинска сестра и лекар бяха нападнати от пациентка и нейните придружителки. Пострадалите са с комоцио и хематоми, а нападателките – задържани от полицията.

          „Много често се сблъскваме с агресия от пациенти, но такъв физически сблъсък не е имало досега“, разказва Емилия Грозданова, медицинската сестра, станала жертва на нападението.

          Протест в Павликени: лекари и сестри срещу рокадите в местната болница

          Инцидентът се е случил в неделя около 16:00 ч., когато в спешния кабинет пристигнала жена с оплакване от изтръпване на пръст на дясната ръка. След поставена инжекция, медиците я помолили да изчака ефекта от лекарството, тъй като в същото време в центъра е прието дете с рана под окото, нуждаещо се от спешна намеса.

          Тогава ситуацията ескалира.

          „Започнаха викове, обвинения, че не е направена кардиограма, последваха заплахи в чакалнята“, разказва Грозданова.

          „Решихме да повикаме полиция. Но преди да дойдат органите на реда, пациентката и двете ѝ придружителки нахлуха в кабинета, започнаха да ни обиждат. Опитах се да спра дъщерята, която снимаше с телефон, но бях блъсната в стената. Ударих си главата, паднах и за кратко изгубих съзнание. Имаше силна болка, кървене, започна да се оформя хематом.“

          Нападателките избягали, щом разбрали, че полицията е на път. По-късно били задържани.

          „Всичко това се случи пред очите на 5-годишно дете“

          Свидетел на агресията е била и д-р Куньова, лекар в спешния център.

          „Това е ежедневие за нас. Постоянно се стремим да овладяваме напрежението, да тушираме агресията. Но този път беше крайно.
          И всичко се случи пред очите на едно 5-годишно дете с рана и неговата сестра – около 10-годишна. Това е недопустимо.“

