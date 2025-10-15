Нападение в спешния център в Разлог: Жена и придружителка нападнаха медицински екип

Сериозен инцидент с насилие разтърси спешния център в Разлог, след като медицинска сестра и лекар бяха нападнати от пациентка и нейните придружителки. Пострадалите са с комоцио и хематоми, а нападателките – задържани от полицията.
„Много често се сблъскваме с агресия от пациенти, но такъв физически сблъсък не е имало досега“, разказва Емилия Грозданова, медицинската сестра, станала жертва на нападението.
Инцидентът се е случил в неделя около 16:00 ч., когато в спешния кабинет пристигнала жена с оплакване от изтръпване на пръст на дясната ръка. След поставена инжекция, медиците я помолили да изчака ефекта от лекарството, тъй като в същото време в центъра е прието дете с рана под окото, нуждаещо се от спешна намеса.
Тогава ситуацията ескалира.
Нападателките избягали, щом разбрали, че полицията е на път. По-късно били задържани.
„Всичко това се случи пред очите на 5-годишно дете“
Свидетел на агресията е била и д-р Куньова, лекар в спешния център.
От какъв произход са нападателките? И хайде без евфемизми!
Със сигурност нападателките не са имали здравна осигуровка. Така че директно в затвора.