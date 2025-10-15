Йордан Тодоров: Борисов ще е политически труп съвсем скоро

„Борисов ще е политически труп съвсем скоро. Вторият път за него е да хвърли кърпата и да отиваме към нови избори, но той не знае какви резултати ще получат и затова праща депутатите си по регионите.“

Това каза народният представител от ПП „Възраждане“ Йордан Тодоров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Според Тодоров е възможно да се стигане до вътрешен преврат в самата партия ГЕРБ, като той посочи, че Борисов му изглежда особено изнервен.

Гостът заяви, че няма особено значение кои министри ще бъдат евентуално сменени. Той допълни, че през последните години всички министри на МВР са работели за ДПС.

Депутатът от ПП „Възраждане“ коментира законопроектът, който предвижда ДАНС да проверя евентуалните купувачи на „Лукойл“. Той посочи, че текстът е лобистки.