НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 15.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Йордан Тодоров: Борисов ще е политически труп съвсем скоро

          0
          2
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Борисов ще е политически труп съвсем скоро. Вторият път за него е да хвърли кърпата и да отиваме към нови избори, но той не знае какви резултати ще получат и затова праща депутатите си по регионите.“

          Това каза народният представител от ПП „Възраждане“ Йордан Тодоров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Според Тодоров е възможно да се стигане до вътрешен преврат в самата партия ГЕРБ, като той посочи, че Борисов му изглежда особено изнервен.

          Гостът заяви, че няма особено значение кои министри ще бъдат евентуално сменени. Той допълни, че през последните години всички министри на МВР са работели за ДПС.

          Депутатът от ПП „Възраждане“ коментира законопроектът, който предвижда ДАНС да проверя евентуалните купувачи на „Лукойл“. Той посочи, че текстът е лобистки.

          „С този законопроект Пеевски и Борисов на практика правят така, че да решат кой да купи „Лукойл“, обясни още гостът.

          „Борисов ще е политически труп съвсем скоро. Вторият път за него е да хвърли кърпата и да отиваме към нови избори, но той не знае какви резултати ще получат и затова праща депутатите си по регионите.“

          Това каза народният представител от ПП „Възраждане“ Йордан Тодоров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Според Тодоров е възможно да се стигане до вътрешен преврат в самата партия ГЕРБ, като той посочи, че Борисов му изглежда особено изнервен.

          Гостът заяви, че няма особено значение кои министри ще бъдат евентуално сменени. Той допълни, че през последните години всички министри на МВР са работели за ДПС.

          Депутатът от ПП „Възраждане“ коментира законопроектът, който предвижда ДАНС да проверя евентуалните купувачи на „Лукойл“. Той посочи, че текстът е лобистки.

          „С този законопроект Пеевски и Борисов на практика правят така, че да решат кой да купи „Лукойл“, обясни още гостът.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Задействат BG-Alert поради очаквани валежи в района на Царево

          Десислава Димитрова -
          Системата за ранно предупреждение BG-Alert в района на Царево ще бъде задействана. Това информира кметът Марин Киров.
          Общество

          Карлос Насар отрече връзка с политиката

          Десислава Димитрова -
          Настоящият световен и европейски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар категорично заяви, че няма връзка с политически партии или личности.
          Култура

          Георги Свиленски: Пеевски е с гъдулката, а Борисов е мечката

          Златина Петкова -
          "Борисов започва да осъзнава, че партията му е превзета от Пеевски." Това каза членът на ПП "Непокорна България" Георги Свиленски, който беше гост в предаването...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions