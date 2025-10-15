Какво се случва с осмия блок на АЕЦ „Козлодуй“?

До края на октомври или най-късно до началото на следващия месец Агенцията за ядрено регулиране ще излезе с официално становище по искането за избор на площадка на осмия енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“.
- Реклама -
Към момента е ясно, че процедурата е към края си и предварителното становище на експертите е положително. Малко по-напреднали са дейностите за седмия блок.
Такава е актуалната ситуация с новите мощности на площадката на АЕЦ „Козлодуй“. Процедурата изисква доказателства, че на тази площадка може да има още един блок, както и доказване на възможности и капацитет за извършването на всяка поредна дейност.
Толкова стриктни ще бъдат и процедурите по лицензиране на следващото поколение ядрени мощности – малките модулни реактори (SMR). Към тях вече има проявен интерес от български фирми.
Въпросът е кой може да въведе в експлоатация такава ядрена мощност?
Лицензионният процес за тях все още не е започнал, но регулаторът вече се подготвя за него.
До края на октомври или най-късно до началото на следващия месец Агенцията за ядрено регулиране ще излезе с официално становище по искането за избор на площадка на осмия енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“.
- Реклама -
Към момента е ясно, че процедурата е към края си и предварителното становище на експертите е положително. Малко по-напреднали са дейностите за седмия блок.
Такава е актуалната ситуация с новите мощности на площадката на АЕЦ „Козлодуй“. Процедурата изисква доказателства, че на тази площадка може да има още един блок, както и доказване на възможности и капацитет за извършването на всяка поредна дейност.
Толкова стриктни ще бъдат и процедурите по лицензиране на следващото поколение ядрени мощности – малките модулни реактори (SMR). Към тях вече има проявен интерес от български фирми.
Въпросът е кой може да въведе в експлоатация такава ядрена мощност?
Лицензионният процес за тях все още не е започнал, но регулаторът вече се подготвя за него.
А с 12 ия???
А 7 построиха ли????
Невена Цековска Даже работи… 🤣
Осмият ще го кръстят Голямото Д.
I appreciate the honesty and openness in your writing.
I enjoyed your perspective on this topic. Looking forward to more content.