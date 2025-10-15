НА ЖИВО
          - Реклама -
          Какво се случва с осмия блок на АЕЦ „Козлодуй“?

          Снимка: АЕЦ
          До края на октомври или най-късно до началото на следващия месец Агенцията за ядрено регулиране ще излезе с официално становище по искането за избор на площадка на осмия енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“.

          Към момента е ясно, че процедурата е към края си и предварителното становище на експертите е положително. Малко по-напреднали са дейностите за седмия блок.

          „Седми блок има одобрена площадка. Осми блок се намира на етап избор на площадка“,

          посочи зам.-председателят на Агенцията за ядрено регулиране Борислав Станимиров.

          Такава е актуалната ситуация с новите мощности на площадката на АЕЦ „Козлодуй“. Процедурата изисква доказателства, че на тази площадка може да има още един блок, както и доказване на възможности и капацитет за извършването на всяка поредна дейност.

          „Защото иначе какво се получава – аз искам да построя и да си избера тая площадка. Добре – имаш ли хората, имаш ли сонди? Можеш ли, като изкараш там „ядките“, да ги оцениш?“,

          каза председателят на Агенцията за ядрено регулиране Цанко Бачийски.

          „Става дума за наше превантивно съгласуване на правилата, нормите, начина, капацитета, по който ще се осъществява дейност“,

          допълни директорът на дирекция „Ядрена безопасност“ в АЯР Орлин Величков.

          Толкова стриктни ще бъдат и процедурите по лицензиране на следващото поколение ядрени мощности – малките модулни реактори (SMR). Към тях вече има проявен интерес от български фирми.

          Въпросът е кой може да въведе в експлоатация такава ядрена мощност?

          „В момента има много компании, които се занимават с развитието на модулни реактори, извън България. Ако въпросът обаче е кой в България може да разполага мобилни реактори, ще отговоря така: Този, който има нужда. Било да се декарбонизира, било да отоплява град или пък да захранва голямо предприятие с евтина, безопасна и екологична енергия“,

          уточни Цанко Бачийски.

          Лицензионният процес за тях все още не е започнал, но регулаторът вече се подготвя за него.

