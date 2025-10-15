Карлос Насар отрече връзка с политиката

Настоящият световен и европейски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар категорично заяви, че няма и никога не е имал връзка с политически партии или личности. Повод за позицията му стана срещата му по-рано с лидера на ДПС – Ново начало Делян Пеевски, която предизвика публичен интерес.
В изявление в социалните мрежи Насар подчерта, че няма политически ангажименти и не желае действията му да се тълкуват погрешно.
Той посочи, че винаги подхожда с уважение към хората и институциите, които проявяват интерес към него, но това не означава подкрепа или политическа позиция.
Спортистът обясни, че единствената му кауза е развитието на българските щанги и спортът в страната.
Насар допълни, че предпочита да говори открито, когато се появят съмнения или недоразумения, за да защити името на спорта и на България.
В края на изявлението си той заяви, че всичките му действия са продиктувани от любовта към спорта и България.
