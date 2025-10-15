Карлос Насар отрече връзка с политиката

Настоящият световен и европейски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар категорично заяви, че няма и никога не е имал връзка с политически партии или личности. Повод за позицията му стана срещата му по-рано с лидера на ДПС – Ново начало Делян Пеевски, която предизвика публичен интерес.

- Реклама -

В изявление в социалните мрежи Насар подчерта, че няма политически ангажименти и не желае действията му да се тълкуват погрешно.

„Искам ясно да заявя, че не съм и никога не съм бил обвързан с политически сили и личности и това е сфера, към която нямам ангажираност по никакъв начин.“

Той посочи, че винаги подхожда с уважение към хората и институциите, които проявяват интерес към него, но това не означава подкрепа или политическа позиция.

„Винаги съм показвал уважение към хората и институциите, които са решили да ме поздравят или са ме потърсили по някакъв начин, защото възпитанието ми диктува, че към всеки трябва да подхождам добронамерено. Подчертавам дебело обаче, че съм далеч от политиката и не желая действията или срещите ми да се тълкуват по грешен начин и свързват с подкрепа или одобрение.“

Спортистът обясни, че единствената му кауза е развитието на българските щанги и спортът в страната.

„Интересува ме дали нашият спорт ще продължи да има възможност за развитие, дали ще можем да се състезаваме под българското знаме и да издигаме националната гордост на най-високото стъпало. Да имаме спокойствието за работа в една, ако не добра, то най-малкото неконфликтна среда.“

Насар допълни, че предпочита да говори открито, когато се появят съмнения или недоразумения, за да защити името на спорта и на България.

„Когато се появят съмнения или недомлъвки, които хвърлят сянка върху усилията ни, смятам, че най-отговорното е да застана с лице към тях и да говоря открито, докато бъдат разрешени проблемите. За мен това не е конфликт, а битка за справедливост и яснота – за бъдещето на българските щанги и за честта на България.“

В края на изявлението си той заяви, че всичките му действия са продиктувани от любовта към спорта и България.