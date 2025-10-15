НА ЖИВО
      сряда, 15.10.25
          Кибератака срещу кипърските пощи разкри чувствителна държавна кореспонденция и данни от президентството

          Снимка: boonchai wedmakawand/Moment RF
          Кипърските пощи станаха жертва на мащабна кибератака, при която са изтекли лични данни и чувствителна държавна кореспонденция, включително материали от президентството, министерства, посолства, полицията и затворите.

          „Хакери са получили достъп до държавни документи, дипломатическа кореспонденция и лични данни чрез платформата Thalis, използвана от пощенските служби. Системата е била незабавно спряна,“ съобщава кипърската преса.

          На 3 октомври хакер, използващ псевдонима ByteToBreach, обяви във форум, че е придобил хиляди документи чрез пробива в Thalis. Сред тях се открояват:

          • полицейска и дипломатическа кореспонденция;
          • служебни пратки и фактури;
          • доставки за президентството и различни министерства;
          • пратки, адресирани до институции в Англия, Люксембург, Полша и други страни от ЕС.

          Изтеклите данни съдържат IP адреси, потребителски имена и пароли, както и служебни и клиентски имейли, телефонни номера и физически адреси.

          Потенциален случай на кибершпионаж

          Пробивът се определя като един от най-сериозните в историята на Кипър, с ясни признаци на кибершпионаж.

          „Изтеклата информация показва слабости в сигурността на полицията, дипломатическите мисии и президентската охрана,“ коментират експерти, предупреждавайки, че инцидентът може да доведе до нови атаки срещу държавни системи.

          Случаят е поет от специализираното звено по киберсигурност към Министерството на правосъдието, което работи съвместно с европейските служби за разследване на произхода на атаката и евентуалната ѝ връзка с чужди разузнавателни структури.

