Кибератака срещу кипърските пощи разкри чувствителна държавна кореспонденция и данни от президентството

Кипърските пощи станаха жертва на мащабна кибератака, при която са изтекли лични данни и чувствителна държавна кореспонденция, включително материали от президентството, министерства, посолства, полицията и затворите.
На 3 октомври хакер, използващ псевдонима ByteToBreach, обяви във форум, че е придобил хиляди документи чрез пробива в Thalis. Сред тях се открояват:
полицейска и дипломатическа кореспонденция;
служебни пратки и фактури;
доставки за президентството и различни министерства;
пратки, адресирани до институции в Англия, Люксембург, Полша и други страни от ЕС.
Изтеклите данни съдържат IP адреси, потребителски имена и пароли, както и служебни и клиентски имейли, телефонни номера и физически адреси.
Потенциален случай на кибершпионаж
Пробивът се определя като един от най-сериозните в историята на Кипър, с ясни признаци на кибершпионаж.
Случаят е поет от специализираното звено по киберсигурност към Министерството на правосъдието, което работи съвместно с европейските служби за разследване на произхода на атаката и евентуалната ѝ връзка с чужди разузнавателни структури.
