Киев остана без ток и вода след претоварване и руски удари

Голяма част от украинската столица Киев и други региони останаха без електрозахранване във вторник вечерта. Причината – претоварване на електрическата мрежа, в комбинация с последиците от предишни руски удари по енергийната инфраструктура.
Без ток останаха три централни района на Киев, а в някои квартали беше отчетено и понижено налягане на питейната вода. Временно метрото премина на резервно захранване, за да продължи да работи.
По-късно местната администрация съобщи, че аварийните екипи са успели да възстановят електроснабдяването в засегнатите части на града.
Случаят с прекъсването на тока идва в навечерието на очаквана среща между украинския президент Володимир Зеленски и Доналд Тръмп в Белия дом.
По този повод американският президент отново отправи критики към руския държавен глава Владимир Путин:
Киеците и киевките го лапат олигавен!Нищожества!
Да спират войната и терористичните акции дълбоко в Русия ще имат и ток и вода хората избягали от киевският режим ще се върнат в страната си
Браво
Уроди
Спомням си, в началото на войната, с каква екзалтация мажоретките на войната организираха изпращане на генератори за Украйна. Беше ебати веселбата. Раздадоха си награди „Мъж на годината“ по повода.
В никой момент на безхаберниците не им пука достатъчно, че да обмислят другата страна на сделката. Към онзи момент ударите бяха предимно срещу подстанции и трансформатори, логическото продължение бе да почнат да гърмят турбинни помещения. Гигавати генераторна мощност, заложени на кантара срещу тир или два с бензинови генератори.
Сега, три години и половина война по-късно, вече турбинните отделения са взривени, агрегати, които ще искат години за да бъдат замемени, мажоретките на войната вече са свалили украинските знаменца, зарязали са и – така или иначе безсмислените – кампании по събиране на генератори. Прекалено стресирани от разкриващата се в Украйна катастрофа, мажоретките на войната търсят да се разграничат.
Не са загубили страстта си за продължаваща война, разбира се. Не. Това би означавало добродетел и капацитет за растеж, който не притежават.
Не. Любовта им към войната е все така непоклатима.
Това, което ги притеснява е когнитивния дисонанс.
С всеки изминал ден лъжите, с които си угаждат, стават все по неефективни. Хуманитарната и военна катастрофа става все по-трудна за отричане. Пропагандата, обясняваща за славните ни победи, става все по-неубедителна. Балона на безформена убеденост, че Стига-Войната-Да-Продължава-Нещата-Ще-Се-Наредят започва да бива пробиван от остри, прорезни, болезнени наблюдения на обозримата реалност.
Те, бидейки страхливците, каквито са, отблъскват неприятните мисли. Обръщат вниманието си към по-красивите неща от живота. Горяща рафинерия тук, заглавие за недостиг на бензин там, все хубави неща. Тръмп им подхвърля емчета с приказки за Томахавки. Всичко, което да им позволи да избягат от мислите за поредния дълбок котел в Покровс-Мирноград, в който стотици и хиляди ще загубят живота си. За катастрофата в Купянск, за ускоряващата с офанзива към северо-източния фланг на Хуляйполе.
Сега, засега, нищо не ще ги обезкуражи да практикуват любимото си хоби: да са ентусиазирани застъпници на продължаващо кръвопролитие докато се имат за добрите герои.
Всичко е един гнусен, гнусен, тъжен спектакъл!
#ДаБългария #ДемократичнаБългария #войнолюбци
Георги Чанков Ами обади се на любимия ти Путин да го спре де. Еииии, аман от русороби и пишман патриоти. Ами да вземе Украйна да се предаде и да му пристане на Путлера, явно така такива като теб ги виждат нещата.
„любимия“ ми Путин? Скрийте се някъде, Tosho Zahariev. Лъжите ви нямат сила върху мен.
#ДаБългария #ДемократичнаБългария #войнолюбци
ДЕНАЦИФИКАЦИЯ!!!
Преди си правеха селфита със запаления кримски мост. А сега да си правят в мрачувата.