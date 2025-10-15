Киев остана без ток и вода след претоварване и руски удари

Голяма част от украинската столица Киев и други региони останаха без електрозахранване във вторник вечерта. Причината – претоварване на електрическата мрежа, в комбинация с последиците от предишни руски удари по енергийната инфраструктура.

Без ток останаха три централни района на Киев, а в някои квартали беше отчетено и понижено налягане на питейната вода. Временно метрото премина на резервно захранване, за да продължи да работи.

По-късно местната администрация съобщи, че аварийните екипи са успели да възстановят електроснабдяването в засегнатите части на града.

Случаят с прекъсването на тока идва в навечерието на очаквана среща между украинския президент Володимир Зеленски и Доналд Тръмп в Белия дом.

По този повод американският президент отново отправи критики към руския държавен глава Владимир Путин: