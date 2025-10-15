НА ЖИВО
          Киев остана без ток и вода след претоварване и руски удари

          Руски удари по Киев
          Руски удари по Киев
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Голяма част от украинската столица Киев и други региони останаха без електрозахранване във вторник вечерта. Причината – претоварване на електрическата мрежа, в комбинация с последиците от предишни руски удари по енергийната инфраструктура.

          Без ток останаха три централни района на Киев, а в някои квартали беше отчетено и понижено налягане на питейната вода. Временно метрото премина на резервно захранване, за да продължи да работи.

          По-късно местната администрация съобщи, че аварийните екипи са успели да възстановят електроснабдяването в засегнатите части на града.

          NYT: Дори САЩ да изпратят „Томахоук на Киев, Украйна няма да може да ги изстреля NYT: Дори САЩ да изпратят „Томахоук на Киев, Украйна няма да може да ги изстреля

          Случаят с прекъсването на тока идва в навечерието на очаквана среща между украинския президент Володимир Зеленски и Доналд Тръмп в Белия дом.

          По този повод американският президент отново отправи критики към руския държавен глава Владимир Путин:

          „Много съм разочарован. Имахме добри отношения – може би още имаме. Но не знам защо той продължава с тази война. Тя е ужасна за него. Вече са четири години. Русия трябваше да я спечели за седмица, а сега има опашки за бензин. Кой би предположил? Икономиката му се срива. А аз искам да видя, че той се справя добре. Но така, както действа сега, изглежда много зле,“ заяви Тръмп.

          Свят

          Първият контейнеровоз от Китай пристигна във Великобритания по арктическия Северен морски път, скъсявайки двойно пътя до ЕС

          Иван Христов -
          Първият китайски контейнеровоз е завършил пътуването си до Европа през арктическия Северен морски път (СМП), скъсявайки двойно времето за достигане от Китай до Европейския...
          Война

          Руският „Шахед" достигна Лондон

          Иван Христов -
          Руският дрон-камикадзе „Шахед" достигна до Лондон. До там го занесе министърът на външните работи на Полша Радослав Сикорски, предава Telegram каналът „Украiна 24/7". Първият дипломат...
          Война

          Зеленски назначи Сергей Лисак за нов ръководител на ГВА в Одеса

          Иван Христов -
          Украинският президент Володимир Зеленски назначи Сергей Лисак, който преди това ръководеше Днепропетровската областна военна администрация (ОВА), за ръководител на Одеската градска военна администрация (ГВА),...

          9 КОМЕНТАРА

          2. Да спират войната и терористичните акции дълбоко в Русия ще имат и ток и вода хората избягали от киевският режим ще се върнат в страната си

          5. Спомням си, в началото на войната, с каква екзалтация мажоретките на войната организираха изпращане на генератори за Украйна. Беше ебати веселбата. Раздадоха си награди „Мъж на годината“ по повода.

            В никой момент на безхаберниците не им пука достатъчно, че да обмислят другата страна на сделката. Към онзи момент ударите бяха предимно срещу подстанции и трансформатори, логическото продължение бе да почнат да гърмят турбинни помещения. Гигавати генераторна мощност, заложени на кантара срещу тир или два с бензинови генератори.

            Сега, три години и половина война по-късно, вече турбинните отделения са взривени, агрегати, които ще искат години за да бъдат замемени, мажоретките на войната вече са свалили украинските знаменца, зарязали са и – така или иначе безсмислените – кампании по събиране на генератори. Прекалено стресирани от разкриващата се в Украйна катастрофа, мажоретките на войната търсят да се разграничат.

            Не са загубили страстта си за продължаваща война, разбира се. Не. Това би означавало добродетел и капацитет за растеж, който не притежават.

            Не. Любовта им към войната е все така непоклатима.

            Това, което ги притеснява е когнитивния дисонанс.

            С всеки изминал ден лъжите, с които си угаждат, стават все по неефективни. Хуманитарната и военна катастрофа става все по-трудна за отричане. Пропагандата, обясняваща за славните ни победи, става все по-неубедителна. Балона на безформена убеденост, че Стига-Войната-Да-Продължава-Нещата-Ще-Се-Наредят започва да бива пробиван от остри, прорезни, болезнени наблюдения на обозримата реалност.

            Те, бидейки страхливците, каквито са, отблъскват неприятните мисли. Обръщат вниманието си към по-красивите неща от живота. Горяща рафинерия тук, заглавие за недостиг на бензин там, все хубави неща. Тръмп им подхвърля емчета с приказки за Томахавки. Всичко, което да им позволи да избягат от мислите за поредния дълбок котел в Покровс-Мирноград, в който стотици и хиляди ще загубят живота си. За катастрофата в Купянск, за ускоряващата с офанзива към северо-източния фланг на Хуляйполе.

            Сега, засега, нищо не ще ги обезкуражи да практикуват любимото си хоби: да са ентусиазирани застъпници на продължаващо кръвопролитие докато се имат за добрите герои.

            Всичко е един гнусен, гнусен, тъжен спектакъл!
            #ДаБългария #ДемократичнаБългария #войнолюбци

            • Георги Чанков Ами обади се на любимия ти Путин да го спре де. Еииии, аман от русороби и пишман патриоти. Ами да вземе Украйна да се предаде и да му пристане на Путлера, явно така такива като теб ги виждат нещата.

              • „любимия“ ми Путин? Скрийте се някъде, Tosho Zahariev. Лъжите ви нямат сила върху мен.
                #ДаБългария #ДемократичнаБългария #войнолюбци

