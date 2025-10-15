НА ЖИВО
          Кирил Десподов: Всеки футболист би се обидил от думите, че няма как да се гордеят с нас

          Капитанът на националния отбор говори след поредната тежка загуба в световните квалификации

          Снимка: БГНЕС
          Капитанът на България Кирил Десподов застана пред медиите минути след разгромното поражение от европейския шампион Испания с 0:4. Играчът на ПАОК каза, че е разочарован, заради това, че не е съумял да вкара едно от двете положения пред себе си. Десподов обърна внимание и на думите на Георги Иванов, че няма как хората да се гордеят със сегашните играчи на националния отбор.

          „Тежко се приемат тези загуби. Играхме срещу изключително силни съперници. Особено загубата срещу Турция се прие по-тежко. Трябва да реагираме по начин, по който да оправим нещата“ – започна Десподов.

          Знаем колко е тежка групата. Всичко, което говорим, са клишета. Не успях да отбележа, за съжаление. Не изиграх по най-добрия начин ситуациите. Испания владееше повече топката, а ние бягахме“ – продължи офанзивният играч.

          Всеки футболист би се обидил от думите, че няма как да се гордеят с нас. Ние трябва да работим за националния отбор на България. Всички сме заедно в това положение“ – завърши капитанът.

