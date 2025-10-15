Кирило Буданов: Русия отдавна щеше да е загубила войната, ако не беше Северна Корея

Русия отдавна щеше да загуби войната, а Украйна, с помощта на своите партньори, щеше да си върне всички окупирани територии, ако не е била подкрепата за Кремъл от Северна Корея и другите съюзници на Москва. Това заяви Кирило Буданов, началник на Главното разузнавателно управление на украинското Министерство на отбраната, предава УНИАН.

„Русия отдавна щеше да загуби тази война. Украйна, с помощта на своите партньори, щеше да си върне всички окупирани територии, ако не беше подкрепата на Кремъл от съюзниците на Москва, предимно Северна Корея“, подчерта той.

Буданов добави, че някои държави „не са напълно честни“. Тези държави, въпреки международните санкции, позволяват на Русия да се сдобива с оръжия, боеприпаси и критични компоненти.

„Те също така позволяват на собствените си граждани да се присъединят към редиците на руските въоръжени сили“, посочи началникът на ГУР.

Той отбеляза, че Украйна се застъпва за всеобхватен, траен и справедлив мир, докато намеренията на Русия са ясни за всички:

„Вярно е също, че Русия не е планирала такъв продължителен конфликт, какъвто всъщност се оказа. Русия със сигурност не е очаквала толкова силна международна подкрепа за Украйна. Следователно Руската федерация отчаяно се нуждае от почивка, за да възстанови военните си способности, на първо място“.