НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 15.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Кирило Буданов: Русия отдавна щеше да е загубила войната, ако не беше Северна Корея

          1
          485
          Кирило Буданов
          Кирило Буданов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Русия отдавна щеше да загуби войната, а Украйна, с помощта на своите партньори, щеше да си върне всички окупирани територии, ако не е била подкрепата за Кремъл от Северна Корея и другите съюзници на Москва. Това заяви Кирило Буданов, началник на Главното разузнавателно управление на украинското Министерство на отбраната, предава УНИАН.

          - Реклама -

          „Русия отдавна щеше да загуби тази война. Украйна, с помощта на своите партньори, щеше да си върне всички окупирани територии, ако не беше подкрепата на Кремъл от съюзниците на Москва, предимно Северна Корея“, подчерта той.

          Буданов добави, че някои държави „не са напълно честни“. Тези държави, въпреки международните санкции, позволяват на Русия да се сдобива с оръжия, боеприпаси и критични компоненти.

          „Те също така позволяват на собствените си граждани да се присъединят към редиците на руските въоръжени сили“, посочи началникът на ГУР.

          Той отбеляза, че Украйна се застъпва за всеобхватен, траен и справедлив мир, докато намеренията на Русия са ясни за всички:

          „Вярно е също, че Русия не е планирала такъв продължителен конфликт, какъвто всъщност се оказа. Русия със сигурност не е очаквала толкова силна международна подкрепа за Украйна. Следователно Руската федерация отчаяно се нуждае от почивка, за да възстанови военните си способности, на първо място“.

          Русия отдавна щеше да загуби войната, а Украйна, с помощта на своите партньори, щеше да си върне всички окупирани територии, ако не е била подкрепата за Кремъл от Северна Корея и другите съюзници на Москва. Това заяви Кирило Буданов, началник на Главното разузнавателно управление на украинското Министерство на отбраната, предава УНИАН.

          - Реклама -

          „Русия отдавна щеше да загуби тази война. Украйна, с помощта на своите партньори, щеше да си върне всички окупирани територии, ако не беше подкрепата на Кремъл от съюзниците на Москва, предимно Северна Корея“, подчерта той.

          Буданов добави, че някои държави „не са напълно честни“. Тези държави, въпреки международните санкции, позволяват на Русия да се сдобива с оръжия, боеприпаси и критични компоненти.

          „Те също така позволяват на собствените си граждани да се присъединят към редиците на руските въоръжени сили“, посочи началникът на ГУР.

          Той отбеляза, че Украйна се застъпва за всеобхватен, траен и справедлив мир, докато намеренията на Русия са ясни за всички:

          „Вярно е също, че Русия не е планирала такъв продължителен конфликт, какъвто всъщност се оказа. Русия със сигурност не е очаквала толкова силна международна подкрепа за Украйна. Следователно Руската федерация отчаяно се нуждае от почивка, за да възстанови военните си способности, на първо място“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Русия засили ударите срещу украинската енергийна инфраструктура

          Красимир Попов -
          Руски атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна предизвикаха извънредни прекъсвания на електрозахранването в почти всички региони, съобщи операторът Ukrenergo. Това е продължение на вече...
          Война

          Марк Рюте за възможно въоръжаване на Украйна с „Томахоук“: Путин трябва да бъде накаран да седне на масата за преговори

          Иван Христов -
          Целта на продължаващата подкрепа за Украйна трябва да бъде да доведе руския президент Владимир Путин до точката, в която той да започне истински преговори...
          Война

          Доброполие или Покровск: Сирски пред дилема кой участък на фронта в Донбас да подсили

          Иван Христов -
          Според украински източници, настъплението на руските части в района на Добропиле се е забавило, но предварително обявените „отрязани плацдарми“ там все още не са...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions