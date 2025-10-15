Легендарният илюстраторът зад „Междузвездни войни“ и „Индиана Джоунс“ си отиде на 78

Светът на киното и изкуството загуби един от най-разпознаваемите визуални разказвачи. На 78-годишна възраст почина Дрю Струзан – човекът зад десетки от най-емблематичните филмови плакати за последните десетилетия.
Новината беше съобщена на 14 октомври чрез изявление в официалния Instagram профил на художника:
Сред най-известните му работи са плакатите за „Завръщане в бъдещето“, „Империята отвръща на удара“, „Индиана Джоунс и Последният кръстоносен поход“, „Изкуплението Шоушенк“, „Нещото“, „Goonies“, както и американската версия на плаката за „Хари Потър и философският камък“.
Кариерата на Струзан започва в музикалната индустрия, където създава обложки за The Beach Boys, Bee Gees, Black Sabbath, Earth, Wind & Fire и Алис Купър. Именно неговата работа за Welcome to My Nightmare е включена от Rolling Stone сред най-добрите албумни обложки на всички времена.
През 70-те години прави преход към киното, като първоначално работи по плакати за нискобюджетни филми. Големият пробив идва с вторичния плакат за преиздаването на „Междузвездни войни“, след което Струзан се превръща в един от най-търсените плакатисти на Холивуд. През 80-те години създава до 10 плаката годишно.
Legendary artist Drew Struzan has sadly passed away at the age of 78 after a battle with Alzheimer’s Disease.— Star Wars Holocron (@sw_holocron) October 14, 2025
Struzan designed the posters for the original 6 Star Wars movies. He also created iconic posters for Back to the Future, Blade Runner, Indiana Jones, and more. pic.twitter.com/vxr85Kym8O
В интервю от 2021 г. Струзан обяснява философията зад своето творчество:
Сред режисьорите, с които редовно работи, е Стивън Спилбърг – с когото създава плакатите за „Извънземното“, „Индиана Джоунс и Храмът на обречените“, „Хук“ и други.
През март тази година съпругата на художника споделя, че той страда от болестта на Алцхаймер.
След новината за смъртта му, от целия свят започнаха да пристигат почитания. Президентът на DC Comics Джим Лий го нарече:
The Art of Drew Struzan.— Poster Escape (@PosterEscape) October 14, 2025
A true legend of film poster art. Rest in peace. pic.twitter.com/a2udpgIErR