      сряда, 15.10.25
          Легендарният илюстраторът зад „Междузвездни войни“ и „Индиана Джоунс“ си отиде на 78

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Светът на киното и изкуството загуби един от най-разпознаваемите визуални разказвачи. На 78-годишна възраст почина Дрю Струзан – човекът зад десетки от най-емблематичните филмови плакати за последните десетилетия.

          Новината беше съобщена на 14 октомври чрез изявление в официалния Instagram профил на художника:

          „С натежало сърце трябва да ви съобщя, че Дрю Струзан си отиде от този свят вчера, на 13 октомври. Смятам, че е важно да знаете колко пъти ми е споделял радостта си от това, че оценявате изкуството му.“

          Сред най-известните му работи са плакатите за „Завръщане в бъдещето“, „Империята отвръща на удара“, „Индиана Джоунс и Последният кръстоносен поход“, „Изкуплението Шоушенк“, „Нещото“, „Goonies“, както и американската версия на плаката за „Хари Потър и философският камък“.

          Кариерата на Струзан започва в музикалната индустрия, където създава обложки за The Beach Boys, Bee Gees, Black Sabbath, Earth, Wind & Fire и Алис Купър. Именно неговата работа за Welcome to My Nightmare е включена от Rolling Stone сред най-добрите албумни обложки на всички времена.

          През 70-те години прави преход към киното, като първоначално работи по плакати за нискобюджетни филми. Големият пробив идва с вторичния плакат за преиздаването на „Междузвездни войни“, след което Струзан се превръща в един от най-търсените плакатисти на Холивуд. През 80-те години създава до 10 плаката годишно.

          В интервю от 2021 г. Струзан обяснява философията зад своето творчество:

          „Проблемът с много ранни филмови плакати беше, че приличаха твърде много на класическа илюстрация и сякаш разказваха цялата история. Аз не исках да правя това. Не исках да разказвам история, а да предам усещане – нещо, за което хората могат да се надяват.“

          Сред режисьорите, с които редовно работи, е Стивън Спилбърг – с когото създава плакатите за „Извънземното“, „Индиана Джоунс и Храмът на обречените“, „Хук“ и други.

          През март тази година съпругата на художника споделя, че той страда от болестта на Алцхаймер.

          „Дрю вече не може да рисува или да подписва неща за вас. Той не се радва на заслужена пенсия, а по-скоро води битка за живота си,“ написа тя във Facebook.

          След новината за смъртта му, от целия свят започнаха да пристигат почитания. Президентът на DC Comics Джим Лий го нарече:

          „Гигант сред гиганти. Неговото изкуство улавяше човечността, силата и емоцията на своите обекти по начин, който не сме виждали оттогава. Благодаря ти, че оживи всички онези ключови моменти от детството ми – и след това.“

          - Реклама -

