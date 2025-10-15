Макрон отстъпва: Франция замразява пенсионната реформа, за да спаси правителството на Лекорню

В опит да спаси най-новото френско правителство от съдбата на предишното, президентът Еманюел Макрон направи ход, който рядко се вижда във висшата политика – мълчаливо призна грешка.

В неочакван обрат във вторник Макрон даде одобрение на премиера Себастиен Лекорню да замрази непопулярния закон за повишаване на пенсионната възраст – поне до президентските избори през 2027 г.

„Дебатът за пенсиите не е просто финансово уравнение. Това е съществена част от нашия социален договор. Този договор се нуждае от преработка,“ заяви Лекорню в първата си реч пред парламента.

Социалистите смекчиха тона

Решението на правителството бе посрещнато с умерен оптимизъм от Социалистическата партия, чиито 69 депутати държат баланса на силите в Националното събрание.

„Ще запазим заплахата от вот на недоверие, докато не видим думите превърнати в дела,“ предупреди лидерът на социалистите Борис Валло, но намекна, че партията няма да се опитва да свали кабинета.

Тази позиция дава глътка въздух на Лекорню, след като първият му кабинет издържа само 14 часа и доведе Франция до политически хаос, който разклати и финансовите пазари.

Замразяване с висока цена

Премиерът обяви, че замразяването на пенсионната реформа ще струва на държавните финанси около 400 милиона евро през 2026 г.

Правителството вече представи бюджет с 31 милиарда евро съкращения и данъчни увеличения, целящ сваляне на дефицита под 5% от БВП.

Пазарите реагираха с облекчение – доходността на 10-годишните френски облигации падна до 3,40%, а спредът с германските книжа се сви до 0,8 процентни пункта, най-ниско ниво от три седмици.

Консерваторите атакуват: „Заложници на социалистите“

Решението обаче разклати вътрешния баланс в коалицията.

„Спирането на реформата и мълчанието на премиера за имиграцията показват, че правителството е заложник на социалистите,“ заяви лидерът на „Републиканците“ Бруно Ретайо.

Два вота на недоверие – един внесен от левицата и друг от крайната десница – ще бъдат гласувани в четвъртък. Според анализатори, те вероятно ще се провалят, освен ако социалистите не нарушат партийната дисциплина.

Риск от нова политическа буря

По време на заседание на кабинета във вторник сутринта Макрон е предупредил министрите:

„Вотът на недоверие е вот за разпускане на Националното събрание.“

Според анонимен президентски съветник, Макрон не желае нови избори, макар и да не изключва тази възможност, ако правителството падне.

В понеделник той обвини „политически сили, които си играят с дестабилизацията на Себастиен Лекорню“, и призова за стабилност в коалицията от центристи и консерватори, която поддържа кабинета му.

Френската политическа сцена обаче остава изключително нестабилна, а паузата в пенсионната реформа може да се окаже само временен компромис в борбата за оцеляване на правителството.