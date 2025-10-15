НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 15.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Макрон отстъпва: Франция замразява пенсионната реформа, за да спаси правителството на Лекорню

          3
          47
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          В опит да спаси най-новото френско правителство от съдбата на предишното, президентът Еманюел Макрон направи ход, който рядко се вижда във висшата политика – мълчаливо призна грешка.

          - Реклама -

          В неочакван обрат във вторник Макрон даде одобрение на премиера Себастиен Лекорню да замрази непопулярния закон за повишаване на пенсионната възраст – поне до президентските избори през 2027 г.

          „Дебатът за пенсиите не е просто финансово уравнение. Това е съществена част от нашия социален договор. Този договор се нуждае от преработка,“ заяви Лекорню в първата си реч пред парламента.

          Социалистите смекчиха тона

          Решението на правителството бе посрещнато с умерен оптимизъм от Социалистическата партия, чиито 69 депутати държат баланса на силите в Националното събрание.

          „Ще запазим заплахата от вот на недоверие, докато не видим думите превърнати в дела,“ предупреди лидерът на социалистите Борис Валло, но намекна, че партията няма да се опитва да свали кабинета.

          Тази позиция дава глътка въздух на Лекорню, след като първият му кабинет издържа само 14 часа и доведе Франция до политически хаос, който разклати и финансовите пазари.

          Замразяване с висока цена

          Премиерът обяви, че замразяването на пенсионната реформа ще струва на държавните финанси около 400 милиона евро през 2026 г.

          Правителството вече представи бюджет с 31 милиарда евро съкращения и данъчни увеличения, целящ сваляне на дефицита под 5% от БВП.

          Пазарите реагираха с облекчение – доходността на 10-годишните френски облигации падна до 3,40%, а спредът с германските книжа се сви до 0,8 процентни пункта, най-ниско ниво от три седмици.

          Консерваторите атакуват: „Заложници на социалистите“

          Решението обаче разклати вътрешния баланс в коалицията.

          „Спирането на реформата и мълчанието на премиера за имиграцията показват, че правителството е заложник на социалистите,“ заяви лидерът на „Републиканците“ Бруно Ретайо.

          Два вота на недоверие – един внесен от левицата и друг от крайната десница – ще бъдат гласувани в четвъртък. Според анализатори, те вероятно ще се провалят, освен ако социалистите не нарушат партийната дисциплина.

          Риск от нова политическа буря

          По време на заседание на кабинета във вторник сутринта Макрон е предупредил министрите:

          „Вотът на недоверие е вот за разпускане на Националното събрание.“

          Според анонимен президентски съветник, Макрон не желае нови избори, макар и да не изключва тази възможност, ако правителството падне.

          В понеделник той обвини „политически сили, които си играят с дестабилизацията на Себастиен Лекорню“, и призова за стабилност в коалицията от центристи и консерватори, която поддържа кабинета му.

          Френската политическа сцена обаче остава изключително нестабилна, а паузата в пенсионната реформа може да се окаже само временен компромис в борбата за оцеляване на правителството.

          В опит да спаси най-новото френско правителство от съдбата на предишното, президентът Еманюел Макрон направи ход, който рядко се вижда във висшата политика – мълчаливо призна грешка.

          - Реклама -

          В неочакван обрат във вторник Макрон даде одобрение на премиера Себастиен Лекорню да замрази непопулярния закон за повишаване на пенсионната възраст – поне до президентските избори през 2027 г.

          „Дебатът за пенсиите не е просто финансово уравнение. Това е съществена част от нашия социален договор. Този договор се нуждае от преработка,“ заяви Лекорню в първата си реч пред парламента.

          Социалистите смекчиха тона

          Решението на правителството бе посрещнато с умерен оптимизъм от Социалистическата партия, чиито 69 депутати държат баланса на силите в Националното събрание.

          „Ще запазим заплахата от вот на недоверие, докато не видим думите превърнати в дела,“ предупреди лидерът на социалистите Борис Валло, но намекна, че партията няма да се опитва да свали кабинета.

          Тази позиция дава глътка въздух на Лекорню, след като първият му кабинет издържа само 14 часа и доведе Франция до политически хаос, който разклати и финансовите пазари.

          Замразяване с висока цена

          Премиерът обяви, че замразяването на пенсионната реформа ще струва на държавните финанси около 400 милиона евро през 2026 г.

          Правителството вече представи бюджет с 31 милиарда евро съкращения и данъчни увеличения, целящ сваляне на дефицита под 5% от БВП.

          Пазарите реагираха с облекчение – доходността на 10-годишните френски облигации падна до 3,40%, а спредът с германските книжа се сви до 0,8 процентни пункта, най-ниско ниво от три седмици.

          Консерваторите атакуват: „Заложници на социалистите“

          Решението обаче разклати вътрешния баланс в коалицията.

          „Спирането на реформата и мълчанието на премиера за имиграцията показват, че правителството е заложник на социалистите,“ заяви лидерът на „Републиканците“ Бруно Ретайо.

          Два вота на недоверие – един внесен от левицата и друг от крайната десница – ще бъдат гласувани в четвъртък. Според анализатори, те вероятно ще се провалят, освен ако социалистите не нарушат партийната дисциплина.

          Риск от нова политическа буря

          По време на заседание на кабинета във вторник сутринта Макрон е предупредил министрите:

          „Вотът на недоверие е вот за разпускане на Националното събрание.“

          Според анонимен президентски съветник, Макрон не желае нови избори, макар и да не изключва тази възможност, ако правителството падне.

          В понеделник той обвини „политически сили, които си играят с дестабилизацията на Себастиен Лекорню“, и призова за стабилност в коалицията от центристи и консерватори, която поддържа кабинета му.

          Френската политическа сцена обаче остава изключително нестабилна, а паузата в пенсионната реформа може да се окаже само временен компромис в борбата за оцеляване на правителството.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Европа

          Кибератака срещу кипърските пощи разкри чувствителна държавна кореспонденция и данни от президентството

          Красимир Попов -
          Кипърските пощи станаха жертва на мащабна кибератака, при която са изтекли лични данни и чувствителна държавна кореспонденция, включително материали от президентството, министерства, посолства, полицията...
          Политика

          Вучич посрещна Урсула фон дер Лайен в Белград

          Красимир Попов -
          Президентът на Сърбия Александър Вучич посрещна тази вечер на летище „Никола Тесла“ в Белград председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която започна...
          Политика

          Урсула фон дер Лайен: „Босна и Херцеговина стои на прага на Европейския съюз“

          Красимир Попов -
          Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова за ускоряване на процеса по започване на преговори за членство на Босна и Херцеговина в...

          3 КОМЕНТАРА

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions