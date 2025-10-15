Макрон отстъпва: Франция замразява пенсионната реформа, за да спаси правителството на Лекорню

В опит да спаси най-новото френско правителство от съдбата на предишното, президентът Еманюел Макрон направи ход, който рядко се вижда във висшата политика – мълчаливо призна грешка.
В неочакван обрат във вторник Макрон даде одобрение на премиера Себастиен Лекорню да замрази непопулярния закон за повишаване на пенсионната възраст – поне до президентските избори през 2027 г.
Социалистите смекчиха тона
Решението на правителството бе посрещнато с умерен оптимизъм от Социалистическата партия, чиито 69 депутати държат баланса на силите в Националното събрание.
Тази позиция дава глътка въздух на Лекорню, след като първият му кабинет издържа само 14 часа и доведе Франция до политически хаос, който разклати и финансовите пазари.
Замразяване с висока цена
Премиерът обяви, че замразяването на пенсионната реформа ще струва на държавните финанси около 400 милиона евро през 2026 г.
Правителството вече представи бюджет с 31 милиарда евро съкращения и данъчни увеличения, целящ сваляне на дефицита под 5% от БВП.
Пазарите реагираха с облекчение – доходността на 10-годишните френски облигации падна до 3,40%, а спредът с германските книжа се сви до 0,8 процентни пункта, най-ниско ниво от три седмици.
Консерваторите атакуват: „Заложници на социалистите“
Решението обаче разклати вътрешния баланс в коалицията.
Два вота на недоверие – един внесен от левицата и друг от крайната десница – ще бъдат гласувани в четвъртък. Според анализатори, те вероятно ще се провалят, освен ако социалистите не нарушат партийната дисциплина.
Риск от нова политическа буря
По време на заседание на кабинета във вторник сутринта Макрон е предупредил министрите:
Според анонимен президентски съветник, Макрон не желае нови избори, макар и да не изключва тази възможност, ако правителството падне.
В понеделник той обвини „политически сили, които си играят с дестабилизацията на Себастиен Лекорню“, и призова за стабилност в коалицията от центристи и консерватори, която поддържа кабинета му.
Френската политическа сцена обаче остава изключително нестабилна, а паузата в пенсионната реформа може да се окаже само временен компромис в борбата за оцеляване на правителството.
Но във Франция пенсионерите са много и бърже ще го извадят от Елисейския дворец !!!
