Марк Рюте: НАТО не трябва да сваля руски самолети

НАТО трябва да „извежда отвъд пределите“ руски военни самолети, които навлизат във въздушното пространство на Алианса, а не да ги сваля, заяви генералният секретар Марк Рюте.

„Някои казват <…> че ако руски самолет, умишлено или не, навлезе във въздушното пространство на НАТО, тогава ние трябва да го свалим във всеки случай. Аз не съм съгласен… <…> Първо, трябва да сме абсолютно сигурни дали той представлява реална заплаха. <…> А ако не представлява реална заплаха, нашата задача е да го изведем от пределите на нашето въздушно пространство“, подчерта той.

През септември Талин обвини Москва в предполагаемо нарушаване на естонското въздушно пространство.