      сряда, 15.10.25
          Марк Рюте: НАТО не трябва да сваля руски самолети

          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          НАТО трябва да „извежда отвъд пределите“ руски военни самолети, които навлизат във въздушното пространство на Алианса, а не да ги сваля, заяви генералният секретар Марк Рюте.

          „Някои казват <…> че ако руски самолет, умишлено или не, навлезе във въздушното пространство на НАТО, тогава ние трябва да го свалим във всеки случай. Аз не съм съгласен… <…> Първо, трябва да сме абсолютно сигурни дали той представлява реална заплаха. <…> А ако не представлява реална заплаха, нашата задача е да го изведем от пределите на нашето въздушно пространство“, подчерта той.

          През септември Талин обвини Москва в предполагаемо нарушаване на естонското въздушно пространство.

