      сряда, 15.10.25
          Война

          Марк Рюте за възможно въоръжаване на Украйна с „Томахоук": Путин трябва да бъде накаран да седне на масата за преговори

          Марк Рюте. НАТО.
          Иван Христов
          Иван Христов
          Целта на продължаващата подкрепа за Украйна трябва да бъде да доведе руския президент Владимир Путин до точката, в която той да започне истински преговори за прекратяване на конфликта. Както предава кореспондент на УНИАН, генералният секретар на НАТО Марк Рюте е заявил това на пресконференция след срещата на министрите на отбраната на държавите-членки на Алианса в Брюксел.

          По-конкретно, Рюте е бил попитан дали подкрепя доставката на крилати ракети „Томахоук“ от Америка на Украйна във връзка с планираната среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския му колега Володимир Зеленски тази седмица във Вашингтон.

          Рюте е отговорил, че всяка държава-членка на Алианса трябва сама да коментира потенциалните решения.

          „Няма да навлизам в това, защото зависи от всеки отделен съюзник“, посочи Рюте.

          В същото време генералният секретар на Алианса увери, че „ние сме много доволни, че срещата ще се проведе“, и по-специално от факта, че Тръмп и Зеленски си сътрудничат толкова тясно. Рюте подчерта:

          „Разбира се, ние подкрепяме Украйна, където можем. Аз лично съм в контакт с президента Зеленски и президента Тръмп. Затова мисля, че е много добре, че те ще проведат тази среща в петък. Защото в крайна сметка трябва да накараме Путин да седне на масата за преговори, да започнем смислени преговори и да сложим край на тази ужасна война. Това трябва да бъде траен край“.

          Поради тази причина европейците обсъждат гаранциите за сигурност за Украйна заедно с Канада и други страни.

          „И затова е толкова важно изявлението на Съединените щати, че искат да запазят тези гаранции за сигурност, разбира се, след като влязат в сила трайно прекратяване на огъня и мирно споразумение“, завърши Рюте.

