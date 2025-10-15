Марк Рюте за възможно въоръжаване на Украйна с „Томахоук“: Путин трябва да бъде накаран да седне на масата за преговори

Целта на продължаващата подкрепа за Украйна трябва да бъде да доведе руския президент Владимир Путин до точката, в която той да започне истински преговори за прекратяване на конфликта. Както предава кореспондент на УНИАН, генералният секретар на НАТО Марк Рюте е заявил това на пресконференция след срещата на министрите на отбраната на държавите-членки на Алианса в Брюксел.

По-конкретно, Рюте е бил попитан дали подкрепя доставката на крилати ракети „Томахоук“ от Америка на Украйна във връзка с планираната среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския му колега Володимир Зеленски тази седмица във Вашингтон.

Рюте е отговорил, че всяка държава-членка на Алианса трябва сама да коментира потенциалните решения.

„Няма да навлизам в това, защото зависи от всеки отделен съюзник“, посочи Рюте.

В същото време генералният секретар на Алианса увери, че „ние сме много доволни, че срещата ще се проведе“, и по-специално от факта, че Тръмп и Зеленски си сътрудничат толкова тясно. Рюте подчерта:

„Разбира се, ние подкрепяме Украйна, където можем. Аз лично съм в контакт с президента Зеленски и президента Тръмп. Затова мисля, че е много добре, че те ще проведат тази среща в петък. Защото в крайна сметка трябва да накараме Путин да седне на масата за преговори, да започнем смислени преговори и да сложим край на тази ужасна война. Това трябва да бъде траен край“.

Поради тази причина европейците обсъждат гаранциите за сигурност за Украйна заедно с Канада и други страни.

„И затова е толкова важно изявлението на Съединените щати, че искат да запазят тези гаранции за сигурност, разбира се, след като влязат в сила трайно прекратяване на огъня и мирно споразумение“, завърши Рюте.