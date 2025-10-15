Майка и бебе с изгаряния на очите от UV лампа в болница: „Казаха ни – ако подадете жалба, няма да ви приемем отново“

Майка и нейното петмесечно бебе са получили изгаряния на очите, след като били оставени с часове в болнична стая с включена ултравиолетова лампа – устройство, което по всички правила не трябва да работи в присъствието на хора. Инцидентът се е случил в Инфекциозна болница „Проф. Иван Киров“ в София, където детето е било прието с COVID-19.

След отказ за съдействие от страна на болницата, жената напуска по собствена инициатива и търси помощ в Александровска болница. Там офталмолози потвърждават, че уврежданията на очите са причинени от продължително излагане на UV светлина.

„Слава Богу, вече сме по-добре. Детето ми отвори леко очите и не плаче. Аз също започнах да виждам отново – допреди ден всичко беше в петна“, разказа в ефира на NOVA Диана Иванова – майката, пострадала заедно с бебето си.

Случаят започва на 13 октомври около 3 ч. сутринта, когато семейството повиква линейка заради висока температура на петмесечното бебе. Педиатър поставя диагноза – положителен COVID тест – и ги препраща към инфекциозната болница.

„Първо ни настаниха в стая с празни легла. По-късно ни преместиха в друга, в която вече имаше майка с новородено и баща с 3-годишно дете“, обяснява Диана.

Още с влизането в новата стая, майката забелязва нещо необичайно:

„Светлината беше синкава и неестествено силна. Оказа се, че UV лампата свети. До вечерта всички ние – три възрастни и три деца – бяхме изложени на нея часове наред.“

Вечерта състоянието ѝ се влошава:

„Около 19:30 ч. започнах да усещам болка в очите, лицето ми се поду, зрението ми се замъгли. Помислих, че съм пръснала дезинфектант. Но не беше това.“

Едва по време на вечерната визитация дежурният лекар забелязва лампата и я изключва. Обяснява, че подобни случаи „се случвали често“ и ефектите можели да варират – от конюнктивит до по-сериозни увреждания.

Диана е категорична – ключът за лампата не е леснодостъпен и няма как пациент да я е включил по погрешка. „Разположен е високо, с надпис „Не пипай“. Персоналът обаче не пое отговорност и дори намекнаха, че вината може да е на някой от нас.“

След опита ѝ да получи преглед за бебето и себе си, следва нов шок:

„Отказаха съдействие. Оставиха ме с напълно замъглено зрение и бебе, което не можеше да отвори очите си. Затова си тръгнах по собствена инициатива.“

В Александровска болница офталмолози потвърждават, че симптомите са пряко свързани с UV облъчване. За момента няма трайни увреждания, но специалистите ще следят състоянието още дни за евентуални късни усложнения.

„Най-страшното не беше самата лампа – хора сме, грешки стават. Но когато ни изпращаха, ни казаха в прав текст:

„Ако подадете жалба, няма да ви приемем повече.“

Това беше моментът, в който една майка трябва да избере – дали да се бори за правата на детето си или да има шанс да бъде приета отново, ако се наложи.“

NOVA потърси ръководството на Инфекциозна болница. Оттам съобщиха, че са поискани писмени обяснения от дежурния екип и по случая тече вътрешна проверка. Не се посочва дали ще има санкции или последици.