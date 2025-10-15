Майка и бебе с изгаряния на очите от UV лампа в болница: „Казаха ни – ако подадете жалба, няма да ви приемем отново“

Майка и нейното петмесечно бебе са получили изгаряния на очите, след като били оставени с часове в болнична стая с включена ултравиолетова лампа – устройство, което по всички правила не трябва да работи в присъствието на хора. Инцидентът се е случил в Инфекциозна болница „Проф. Иван Киров“ в София, където детето е било прието с COVID-19.
След отказ за съдействие от страна на болницата, жената напуска по собствена инициатива и търси помощ в Александровска болница. Там офталмолози потвърждават, че уврежданията на очите са причинени от продължително излагане на UV светлина.
Случаят започва на 13 октомври около 3 ч. сутринта, когато семейството повиква линейка заради висока температура на петмесечното бебе. Педиатър поставя диагноза – положителен COVID тест – и ги препраща към инфекциозната болница.
Още с влизането в новата стая, майката забелязва нещо необичайно:
Вечерта състоянието ѝ се влошава:
Едва по време на вечерната визитация дежурният лекар забелязва лампата и я изключва. Обяснява, че подобни случаи „се случвали често“ и ефектите можели да варират – от конюнктивит до по-сериозни увреждания.
Диана е категорична – ключът за лампата не е леснодостъпен и няма как пациент да я е включил по погрешка. „Разположен е високо, с надпис „Не пипай“. Персоналът обаче не пое отговорност и дори намекнаха, че вината може да е на някой от нас.“
След опита ѝ да получи преглед за бебето и себе си, следва нов шок:
В Александровска болница офталмолози потвърждават, че симптомите са пряко свързани с UV облъчване. За момента няма трайни увреждания, но специалистите ще следят състоянието още дни за евентуални късни усложнения.
NOVA потърси ръководството на Инфекциозна болница. Оттам съобщиха, че са поискани писмени обяснения от дежурния екип и по случая тече вътрешна проверка. Не се посочва дали ще има санкции или последици.