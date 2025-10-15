МВФ прогнозира 2% растеж за Гърция през 2025 и 2026 г. – над средното за еврозоната

Международният валутен фонд (МВФ) прогнозира икономически растеж от 2% за Гърция както през 2025, така и през 2026 г., леко забавяне спрямо 2,3% през 2024 г., но над средното ниво за еврозоната, предаде ЕРТ.

Безработицата се очаква да спадне до 9% през тази година и до 8,4% през 2026 г., в сравнение с 10,1% през 2023 г.

Инфлацията, измерена по хармонизирания индекс на Евростат, ще достигне 3,1% през 2025 г., преди да се понижи до 2,5% през 2026 г.

Текущият дефицит по платежния баланс на страната ще се свие от 7% от БВП през 2024 г. до 5,8% през 2025 г. и 5,3% през 2026 г.

„Перспективата за Гърция остава стабилна, но зависима от глобалната икономическа среда и от успеха на вътрешните реформи,“ посочва се в доклада на МВФ.

Глобални рискове

МВФ предупреждава, че световният растеж е изправен пред сериозни предизвикателства, включително:

нарастващи търговски напрежения и митническата политика на САЩ,

и митническата политика на САЩ, неустойчива макроикономическа среда ,

, изчерпване на краткосрочните стимули, използвани от държавите след пандемията.

Според прогнозата, глобалният растеж ще се забави от 3,3% през 2024 г. до 3,2% през 2025 г. и 3,1% през 2026 г.

Развитите икономики ще растат с около 1,5%, а развиващите се пазари – малко над 4%.

Гърция – между стабилност и уязвимост

За Гърция перспективата представлява смес от предпазлив оптимизъм и структурни предизвикателства.

Макар икономическите показатели да сочат устойчива траектория на възстановяване и страната да се възползва от европейските фондове и продължаващи реформи, тя остава уязвима към външни сътресения – особено при евентуално забавяне на глобалната търговия и ръст на цените на енергията.

МВФ заключава, че спазването на фискална дисциплина, съчетано с инвестиции в иновации, дигитализация и енергийна трансформация, ще бъде ключът за запазване на положителната тенденция в гръцката икономика през следващите години.