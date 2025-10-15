НА ЖИВО
      сряда, 15.10.25
          Начало България Общество

          Напрежение в Казичене: Бездомни кучета тормозят хора и животни

          Дамяна Караджова
          Софийското село Казичене се е превърнало в сцена на истински „кучешки терор“, алармират местни жители. Глутница от едри и агресивни бездомни кучета тормози хората, напада селскостопански животни, домашни любимци и дори хапе колоездачи по пътя към близкия язовир.

          Докато местните живеят в страх, институциите си прехвърлят отговорността. От Столичния инспекторат твърдят, че са извършили проверка на място заедно с екип на „Екоравновесие“. Но според жителите реални действия липсват, а кучетата — някои от опасни породи — продължават да се движат на глутници из селото и околните ниви.

          Питбули разкъсаха куче във Варна, собственикът им е задържан Питбули разкъсаха куче във Варна, собственикът им е задържан

          Една от пострадалите е баба Любка, която разказа в ефира на „Здравей, България“, че е била нападната три пъти:

          „Бях с колелото. Връщах се вкъщи. Кучето се нахвърли върху мен, ухапа ме и ме събори. Паднах на тротоара и си ударих главата“, сподели възрастната жена.
          Тя е категорична, че кучетата трябва незабавно да бъдат прибрани, тъй като често ги вижда и на полето, където пасяла кравите си.

          Кметът на Казичене Григор Григоров твърди, че от месеци настоява за помощ от Столичната община, но без резултат:

          „Цяла година се моля на ‘Екоравновесие’. Имам доста докладни. Миналата седмица, със съдействието на зам.-кмета Надежда Бобчева, дойдоха, разходиха се и казаха, че кучетата били безопасни. Най-вероятно чакат да изядат някой човек“, коментира той с горчивина.

          Жителят Бойко Динчев също е сред потърпевшите:

          „Разкъсаха 17 от моите животни. Само миналата седмица убиха седем наведнъж. Всички знаем на кого са тези кучета. Ходих няколко пъти да моля да ги приберат и вържат. Нищо не се прави.“

          Местните настояват за спешни действия и предупреждават, че проблемът не е инцидентен, а дългогодишен. Въпреки сигналите, опасността остава, а всяка следваща сутрин за тях започва с тревогата дали няма да бъдат следващите жертви.

          

