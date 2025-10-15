Напрежение в Казичене: Бездомни кучета тормозят хора и животни

Софийското село Казичене се е превърнало в сцена на истински „кучешки терор“, алармират местни жители. Глутница от едри и агресивни бездомни кучета тормози хората, напада селскостопански животни, домашни любимци и дори хапе колоездачи по пътя към близкия язовир.
- Реклама -
Докато местните живеят в страх, институциите си прехвърлят отговорността. От Столичния инспекторат твърдят, че са извършили проверка на място заедно с екип на „Екоравновесие“. Но според жителите реални действия липсват, а кучетата — някои от опасни породи — продължават да се движат на глутници из селото и околните ниви.
Една от пострадалите е баба Любка, която разказа в ефира на „Здравей, България“, че е била нападната три пъти:
Кметът на Казичене Григор Григоров твърди, че от месеци настоява за помощ от Столичната община, но без резултат:
Жителят Бойко Динчев също е сред потърпевшите:
Местните настояват за спешни действия и предупреждават, че проблемът не е инцидентен, а дългогодишен. Въпреки сигналите, опасността остава, а всяка следваща сутрин за тях започва с тревогата дали няма да бъдат следващите жертви.
Софийското село Казичене се е превърнало в сцена на истински „кучешки терор“, алармират местни жители. Глутница от едри и агресивни бездомни кучета тормози хората, напада селскостопански животни, домашни любимци и дори хапе колоездачи по пътя към близкия язовир.
- Реклама -
Докато местните живеят в страх, институциите си прехвърлят отговорността. От Столичния инспекторат твърдят, че са извършили проверка на място заедно с екип на „Екоравновесие“. Но според жителите реални действия липсват, а кучетата — някои от опасни породи — продължават да се движат на глутници из селото и околните ниви.
Една от пострадалите е баба Любка, която разказа в ефира на „Здравей, България“, че е била нападната три пъти:
Кметът на Казичене Григор Григоров твърди, че от месеци настоява за помощ от Столичната община, но без резултат:
Жителят Бойко Динчев също е сред потърпевшите:
Местните настояват за спешни действия и предупреждават, че проблемът не е инцидентен, а дългогодишен. Въпреки сигналите, опасността остава, а всяка следваща сутрин за тях започва с тревогата дали няма да бъдат следващите жертви.
Цяла България прилича на кучкарник.