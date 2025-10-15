НАТО се събира за отговор на руската въздушна заплаха

Министрите на отбраната на НАТО ще разгледат в сряда укрепването на способността на Алианса да противодейства на руските въздушни нахлувания в светлината на нарастващите опасения от агресивни действия на Русия, пише France24.

Фокусът ще бъде и върху засилването на подкрепата за Украйна. Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет се присъединява към своите 31 колеги от НАТО заедно със своя ръководител, президента Доналд Тръмп, а във Вашингтон в момента обмислят прехвърлянето на крилати ракети „Томахоук“ на Киев.

Срещата в Брюксел идва, след предполагаеми нарушения на въздушното пространство от Русия в Полша и Естония, които подхраниха опасенията от конфликт.

Те бяха последвани от поредица от мистериозни дронове, които нарушиха работата на летища и прелетяха близо до военни обекти в редица страни.

„Във все повече отношения ние сме в дългосрочен и засилен конфликт с Русия“, заяви западен служител в навечерието на срещата.

Министрите от НАТО ще се съсредоточат върху усилията за запълване на пролуките в източния фланг на Алианса, след като там трябваше да се използват скъпи ракети, за да бъдат свалени предполагаемите руски дронове в Полша.

„Правим това, за което бяхме обучени, и то работи, но трябва да направим повече“, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Алиансът стартира нова мисия и увеличи силите си след инцидентите, но някои страни, близки до Русия, искат по-решителен отговор.

Същевременно НАТО се стреми да ускори работата по по-добро разработване на способности за борба с дронове и да включи в собствената си отбрана нискобюджетната технология, която Украйна използва.

ЕС обмисля „стена от дронове“

ЕС, който ще свика собствена среща на министрите на отбраната в сряда вечерта, предложи създаването на „стена от дронове“, за да се опита да се справи със заплахата.

Но има известен скептицизъм от страни като Германия относно предложението и опасения, че блокът от 27 държави може да влиза в правомощията на НАТО.

Инициативата за дронове е един от редица водещи проекти, върху които ЕС се фокусира като част от широк стремеж за подготовка на блока за потенциален конфликт с Москва през следващите години.

ЕС ще представи пътна карта за своите планове на министрите и се надява да получи одобрение за нея на среща на върха на лидерите следващата седмица.

Хегсет, който нанесе силен удар на НАТО при първото си посещение през февруари, се очаква междувременно да каже на съюзниците да започнат да изпълняват обещанието си да увеличат разходите за отбрана.

Членовете на НАТО се споразумяха на срещата на върха в Хага през юни да достигнат 3,5% от БВП за основни военни разходи до 2035 г.