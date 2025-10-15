NYT: Дори САЩ да изпратят „Томахоук на Киев, Украйна няма да може да ги изстреля

След като току-що приключи преговорите за мирно споразумение, насочено към прекратяване на войната в Газа, президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че може да разреши продажбата на американски ракети „Томахоук“ на Украйна, което би дало на Киев възможността да нанася удари с голям обсег на руска територия.

- Реклама -

Именно подобни изявления очаква украинският президент Володимир Зеленски, докато се готви за посещението си в Белия дом в петък, 17 октомври. „Той би искал да се сдобие с „Томахоук“. Имаме много от тях“, каза Тръмп за Зеленски. Президентът на Русия Владимир Путин обаче вече предупреди, че подобна продажба би сигнализирала за „качествено нов етап на ескалация“, пише The New York Times.

Заплахите на Тръмп да достави ракети на Украйна – независимо дали ще ги осъществи – според съобщенията отразяват нарастващото му раздразнение от Путин, който отказва да прави отстъпки, „въпреки дипломатическите усилия на Тръмп“.

Пентагонът вече е подготвил планове за продажбата или трансфера на „Томахоук“, ако Тръмп даде разпореждане. Прехвърлянето на тези оръжия обаче е изпълнено със сериозни трудности, включително факта, че Украйна не разполага с необходимите морски или наземни пускови установки за изстрелване на ракетите, според съобщения в медиите.

За да използва „Томахоук“, Украйна ще се нуждае от американската ракетна система Typhon – ход, който според военни служители би доближил Съединените щати до пряка конфронтация с Русия. Освен това остава неясно колко ракети могат да предоставят САЩ, как Украйна ще ги съхранява безопасно и какъв ще е ефектът от ограниченото количество на тези оръжия.

В статията се посочва също, че рискът от по-нататъшна ескалация с Русия също е сериозен проблем – Кремъл повтори това, предупреждавайки Вашингтон да не прехвърля оръжия с голям обсег на Украйна.

„Това е наистина много драматичен момент, тъй като напрежението нараства от всички страни“, отбеляза прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков.