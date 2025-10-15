НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 15.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          NYT: Дори САЩ да изпратят „Томахоук на Киев, Украйна няма да може да ги изстреля

          1
          198
          Томахоук
          Томахоук
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          След като току-що приключи преговорите за мирно споразумение, насочено към прекратяване на войната в Газа, президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че може да разреши продажбата на американски ракети „Томахоук“ на Украйна, което би дало на Киев възможността да нанася удари с голям обсег на руска територия.

          - Реклама -

          Именно подобни изявления очаква украинският президент Володимир Зеленски, докато се готви за посещението си в Белия дом в петък, 17 октомври. „Той би искал да се сдобие с „Томахоук“. Имаме много от тях“, каза Тръмп за Зеленски. Президентът на Русия Владимир Путин обаче вече предупреди, че подобна продажба би сигнализирала за „качествено нов етап на ескалация“, пише The New York Times.

          Заплахите на Тръмп да достави ракети на Украйна – независимо дали ще ги осъществи – според съобщенията отразяват нарастващото му раздразнение от Путин, който отказва да прави отстъпки, „въпреки дипломатическите усилия на Тръмп“.

          Пентагонът вече е подготвил планове за продажбата или трансфера на „Томахоук“, ако Тръмп даде разпореждане. Прехвърлянето на тези оръжия обаче е изпълнено със сериозни трудности, включително факта, че Украйна не разполага с необходимите морски или наземни пускови установки за изстрелване на ракетите, според съобщения в медиите.

          За да използва „Томахоук“, Украйна ще се нуждае от американската ракетна система Typhon – ход, който според военни служители би доближил Съединените щати до пряка конфронтация с Русия. Освен това остава неясно колко ракети могат да предоставят САЩ, как Украйна ще ги съхранява безопасно и какъв ще е ефектът от ограниченото количество на тези оръжия.

          В статията се посочва също, че рискът от по-нататъшна ескалация с Русия също е сериозен проблем – Кремъл повтори това, предупреждавайки Вашингтон да не прехвърля оръжия с голям обсег на Украйна.

          „Това е наистина много драматичен момент, тъй като напрежението нараства от всички страни“, отбеляза прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков.

          След като току-що приключи преговорите за мирно споразумение, насочено към прекратяване на войната в Газа, президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че може да разреши продажбата на американски ракети „Томахоук“ на Украйна, което би дало на Киев възможността да нанася удари с голям обсег на руска територия.

          - Реклама -

          Именно подобни изявления очаква украинският президент Володимир Зеленски, докато се готви за посещението си в Белия дом в петък, 17 октомври. „Той би искал да се сдобие с „Томахоук“. Имаме много от тях“, каза Тръмп за Зеленски. Президентът на Русия Владимир Путин обаче вече предупреди, че подобна продажба би сигнализирала за „качествено нов етап на ескалация“, пише The New York Times.

          Заплахите на Тръмп да достави ракети на Украйна – независимо дали ще ги осъществи – според съобщенията отразяват нарастващото му раздразнение от Путин, който отказва да прави отстъпки, „въпреки дипломатическите усилия на Тръмп“.

          Пентагонът вече е подготвил планове за продажбата или трансфера на „Томахоук“, ако Тръмп даде разпореждане. Прехвърлянето на тези оръжия обаче е изпълнено със сериозни трудности, включително факта, че Украйна не разполага с необходимите морски или наземни пускови установки за изстрелване на ракетите, според съобщения в медиите.

          За да използва „Томахоук“, Украйна ще се нуждае от американската ракетна система Typhon – ход, който според военни служители би доближил Съединените щати до пряка конфронтация с Русия. Освен това остава неясно колко ракети могат да предоставят САЩ, как Украйна ще ги съхранява безопасно и какъв ще е ефектът от ограниченото количество на тези оръжия.

          В статията се посочва също, че рискът от по-нататъшна ескалация с Русия също е сериозен проблем – Кремъл повтори това, предупреждавайки Вашингтон да не прехвърля оръжия с голям обсег на Украйна.

          „Това е наистина много драматичен момент, тъй като напрежението нараства от всички страни“, отбеляза прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          НАТО се събира за отговор на руската въздушна заплаха

          Иван Христов -
          Министрите на отбраната на НАТО ще разгледат в сряда укрепването на способността на Алианса да противодейства на руските въздушни нахлувания в светлината на нарастващите...
          Война

          Високопоставен представител на НАТО: Русия произвежда „достатъчно качествена“ техника за войната в Украйна

          Иван Христов -
          По време на войната в Украйна Русия е загубила между 4000 и 9000 танка, както и приблизително 20 000 други бронирани машини. В същото...
          Война

          Полша предупреди Европа: Да се готви за дълбоки удари на Русия и да подкрепя Украйна още 3 години

          Иван Христов -
          Полският външен министър Радослав Сикорски предупреди, че Европа трябва да бъде подготвена за руски удари дълбоко в региона, наричайки „безотговорност“ невъзможността за изграждане на...

          1 коментар

          1. Такава глупост, не бях чел скоро, естествено е, ако бъдат предоставени в обозримо бъдеще, ще са в комплект с установки за изстрелване!🤣

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions