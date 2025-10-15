НА ЖИВО
          Облачно, с превалявания от дъжд над Източна България, в сряда, 15 октомври

          В сряда времето над цялата страна ще бъде предимно облачно.
          На места предимно в Източна България ще има краткотрайни превалявания.
          Вятърът ще остане слаб от северозапад.

          Минималните температури ще бъдат в интервала от 6 до 9 градуса, а максималните – от 13 до 18, за района на София – около 15. 

          По Черноморието ще бъде предимно облачно, на много места с превалявания от дъжд. Вятърът ще е умерен от североизток. Максималните температури ще бъдат около 17 градуса, температурата на морската вода също е около 17 градуса, а вълнението на морето ще достига до 3 бала. 

          В планините също ще бъде облачно, на много места ще се образуват и мъгли. На височина над 1800 метра ще прехвърча сняг. Вятърът ще е умерен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7 градуса, а на 2000 метра – около 0.

