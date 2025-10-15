Очакват се нови проливни дъждове в Царево

Общинските власти в Царево предупреждават за нови силни валежи тази нощ, като по прогнозни данни количествата могат да достигнат 50–80 л/кв.м., а на места и повече.

„Препоръките на метеоролозите са властите да следят реките и деретата от полунощ нататък, за да няма изненади и проблеми," посочват от общината.

В профила си във Facebook кметът на Царево Марин Киров съобщи, че ще бъде задействана системата за ранно предупреждение BG-Alert, за да се гарантира навременна реакция при евентуални критични ситуации.

Очаква се екипите на общината, пожарната и полицията да бъдат в готовност за реакция при покачване на нивата на реките или локални наводнения.