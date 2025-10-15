НА ЖИВО
          Ограничение на движението в тунел „Топли дол" на АМ „Хемус" утре, 16 октомври

          Шофирайте внимателно!

          Утре, 16 октомври, в часовия интервал от 13:00 до 16:00 ч., движението в тръбата за София на тунел „Топли дол“ на Автомагистрала „Хемус“ ще се извършва само в една лента поради извършване на ремонтни дейности по осветлението.
          Преминаването в активната лента ще бъде ограничено, като трафикът ще се осъществява в изпреварващата.

          Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) апелира към всички шофьори да пътуват с повишено внимание, да спазват поставената пътна сигнализация, да поддържат безопасна дистанция и да избягват рискови изпреварвания, които могат да застрашат безопасността на останалите участници в движението.

          Всички граждани и транспортни фирми могат да получават актуална информация за пътната обстановка и зимното поддържане на републиканската пътна мрежа чрез официалния сайт на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време на денонощието на телефон 0700 130 20 в АПИ.

