Отличен 6 за Аржентина и Меси

Аржентина разпиля Пуерто Рико в контролата по време на паузата за националните отбори. Двубоят се проведе във Флорида, а световният шампион се наложи с 6:0.

- Реклама -

И тази среща ще остане специална за Лионел Меси. Аржентинецът даде две асистенции при успеха и така общо головите му подавания за националния отбор набъбнаха до 60. Така той вече е №1 по този параграф в световния футбол. Досега на върха с 59 асистенции беше Неймар.

Две попадения срещу Пуерто Рико реализира Лаутаро Мартинес в заключителните 10 минути на срещата, а през първото полувреме същото стори и Алексис МакАлистър. Между головете на мърсисаеца Гонсало Монтиел също беше точен, а за крайното 6:0 подпомогна и автоголът на Стивън Ечевария.

Пред Аржентина предстои нова пауза през ноември, в която ще може допълнително да се обиграва. Следващият официален двубой за световния шампион е битката за Финалисима с Испания през месец март.