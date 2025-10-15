НА ЖИВО
          Отзиви след поредния резил на България

          Мартин Георгиев, Илия Груев и Радослав Кирилов дадоха оценката си за представянето на "трикольорите" срещу Испания

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Във вторник вечер България регистрира шеста поредна тежка загуба в квалификациите за Мондиал 2026. Този път родния национален тим допусна поражение от европейския шампион Испания с 0:4. До края на цикъла „трикольорите“ ще приемат Грузия и ще гостуват на Турция – надеждите са, че няма да завършим групата с нулев точков актив. След срещата с Ла Фурия, играна във Валядолид, пред камерите излязоха някой от играчите, за да дадат своето мнение.

          „Беше много сложно, това го и очаквахме. Халфовете им са топ футболисти. Пробвахме се, дадохме максимума от себе си. Въпреки че резултатът е 0:4, дадохме всичко от себе си“ – каза Илия Груев.

          „Резултатите не са добри, трябва да се каже, че сме в много тежка група, трябва да се стараем като отбор, да се фокусираме върху единоборствата, да сме компактни. С това разполагаме, това е реалността. Трябва да си помагаме като отбор“.

          „Не знам откъде идват тези скандали, не играх с Турция, а исках да играя, това е решение на треньора, което трябва да приема, бях разочарован, но сме отбор, трябва да си помагаме“ – допълни халфът на Лийдс Юнайтед.

          От своя страна Радослав Кирилов каза: „Може би не сме някаква величина във футбола, но потенциалът ни не е това. Трябва да се опитаме да го покажем и да излезем от тази тежка психологическа ситуация. С търпение и работа трябва да излезем.“

          „Трябва да се опитаме да извлечем потенциала на този отбор, а той не е такъв, какъвто показваме в последните мачове. Имаме още два мача, за да довършим тези квалификации“ – заяви още играчът на Левски.

          Мнението си даде и бранителят Мартин Георгиев:

          „Искам да изкажа благодарност на треньорския щаб за гласуваното доверие. Това бе дебют за мен и то срещу европейския шампион. Класни футболисти имат и единственото, което можеш да направиш, е да изпиташ удоволствие от мача. Беше трудно, но се насладихме, макар и тежката загуба.“

          „Не е приятно самото чувство, но е нужно да се вдигнем като отбор. Това е тежък съперник. Искам да поздравя младежкия национален отбор за победата над Чехия, това е голям успех. Ние сме едно цяло и трябва българският футбол да расте.“

