Пакистан нанесе удари по столицата на Афганистан, нови боеве по границата (ВИДЕО)

Пакистан нанесе въздушни удари по столицата на Афганистан. Едновременно с това нови боеве избухнаха на границата между двете държави в района на Курам, където има десетки загинали, съобщава Al Jazeera.

- Реклама -

Използва се артилерия и се разполагат дронове. Талибаните разполагат бронирани машини. Двете страни се обвиняват взаимно.

Припомняме, че напрежението между двете страни започна през уикенда.

Пакистанските военни заявиха в сряда, че пакистанските сили за сигурност са отблъснали атака на афганистански талибани в югозападната провинция Белуджистан. В същия ден говорител на афганистанското правителство заяви, че при нови боеве между афганистански и пакистански войски са загинали 12 цивилни и са ранени над 100 други.

Междуведомствените връзки с обществеността (ISPR), медийното крило на пакистанската армия, заявиха в изявление, че афганистански талибани са прибягнали до атака на четири места в района на Спин Болдак в Белуджистан, която е била отблъсната от силите за сигурност, отбелязвайки, че между 15 и 20 членове на афганистански талибани са били убити.

Афганистански талибани също така са разрушили Портата на приятелството между Пакистан и Афганистан, съобщи ISPR.

Във вторник вечерта терористи от Афганистан също се опитаха да атакуват пакистански гранични постове в сектора Курам в северозападната провинция Хайбер Пахтунхва в страната, съобщи ISPR.

Тези атаки бяха ефективно отблъснати. Осем афганистански поста и шест афганистански танка бяха унищожени, а между 25 и 30 терористи и членове на афганистански талибани бяха убити, се казва в съобщението.

Нови боеве между афганистански и пакистански войски по границата в граничния град Спин Болдак в южен Афганистан Кандахар станаха причина за смъртта на 12 цивилни в сряда, заяви говорителят на афганистанското правителство Забихула Муджахид.

„За съжаление, непровокираната стрелба на Пакистан доведе до мъченичеството на 12 цивилни и рани над 100 в Спин Болдак тази сутрин“, отбеляза Муджахид в изявление, публикувано в неговия X акаунт.

Афганистанските са били принудени да отговорят, заяви Муджахид, добавяйки, че по време на ответните действия няколко пакистански войници са били убити, постовете и оръжията им са били заловени. Зоната на конфликта е под контрола на афганистанската страна, увери той.

Напрежението по пакистано-афганистанската граница се увеличи напоследък след трансгранична стрелба и бойна дейност.

В събота вечерта афганистанските сили започнаха ответни операции в отговор на съобщенията за въздушни удари на Пакистан срещу Кабул и източната провинция Пактика в четвъртък вечерта.

Пакистанските военни потвърдиха решимостта на въоръжените сили да защитават суверенитета и териториалната цялост на Пакистан, заявявайки, че на всички актове на агресия срещу Пакистан ще бъде отговорено с пълна сила.