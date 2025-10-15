Първият контейнеровоз от Китай пристигна във Великобритания по арктическия Северен морски път, скъсявайки двойно пътя до ЕС

Първият китайски контейнеровоз е завършил пътуването си до Европа през арктическия Северен морски път (СМП), скъсявайки двойно времето за достигане от Китай до Европейския съюз, съобщава Reuters, като се позовава на китайски и руски държавни медии.

Подкрепено от руския флот от атомни ледоразбивачи, пътуването е съкратило почти наполовина времето за доставка в сравнение с традиционните южни маршрути, според „Росатом“, който разполага с флотилия от атомни ледоразбивачи и управлява СМП.

Русия развива СМП, транспортен коридор, който преминава през нейните арктически и далекоизточни региони и служи като най-кратката корабна връзка между Европа и Азиатско-тихоокеанския регион. Очаква се СМП да се превърне в основен търговски път и би могъл драстично да намали времето за транспорт в сравнение с традиционните пътища през Суецкия или Панамския канал.

Корабът пристигна в британското пристанище Феликстоу след 20-дневен транзит от китайския Нингбо. Товарният кораб, с общ дедуейт от близо 25 000 тона, трябва впоследствие да акостира в европейските хъбове Ротердам и Хамбург, преди да завърши пътуването си в Санкт Петербург.

Арктическият преход се следи отблизо от световната корабоплавателна индустрия като по-бърза алтернатива. Типичното пътуване през Суецкия канал отнема около 40 дни, докато маршрутът около африканския нос Добра надежда отнема приблизително 50 дни.

Росатом обясни, че маршрутът е предназначен да допълни съществуващите коридори и да допринесе значително за растежа на световната търговия.

През 2024 г. товарните превози по СМП достигнаха 37,9 милиона метрични тона, според руското Министерство за развитие на Далечния изток и Арктика.

Русия е разположила осем ядрени ледоразбивача, включително четири от най-новото поколение, за да гарантира целогодишна навигация по СМП, заяви по-рано този месец специалният представител за развитието на Арктика в Росатом Владимир Панов. Плавателните съдове създават канали през леда, позволявайки на конвенционалните товарни кораби да използват прохода.

Президентът Владимир Путин вече определи развитието на СМП като национален стратегически приоритет. Целта на Москва е да увеличи годишния обем на товарите по маршрута до 200 милиона тона до 2030 г., с планове за модернизиране на северните морски пристанища и разширяване на арктическия си флот.