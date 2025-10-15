Пийт Хегсет: САЩ очакват НАТО да осигури „огнева мощ“ за Украйна

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет се обърна към медиите преди срещата на министрите на отбраната в Брюксел, предава Sky News.

Позовавайки се на коментарите, направени от генералния секретар на НАТО Марк Рюте, той заяви: „Това е, което предстои – огнева мощ. Очакваме тя да дойде от НАТО.

„Беше историческа среща на върха, само преди няколко месеца, организирана от ръководството на президента Тръмп, който каза „Имаме нужда нашите съюзници да се активизират“, и те го направиха и поеха тези ангажименти.

„Сега тези ангажименти скоро ще се превърнат в способности, което е най-важният аспект от нея“.

Хегсет посочва новата инициатива на НАТО за списък с приоритетни изисквания за Украйна (PURL), обявена през август, където европейските страни купуват американски оръжия, за да помогнат за снабдяването на бойните действия в Украйна.

„Ако има нещо, което сме научили при президента Тръмп, това е активното прилагане на мира чрез сила“, добавя той. „Така че очакването ни днес е още повече страни да даряват още повече, да купуват още повече, за да осигурят на Украйна мирно разрешаване на този конфликт“.

В публикация, споделена в X, Рюте казва, че НАТО е „по-силно от всякога и по-справедливо“ и че европейските съюзници и Канада „дават своя принос“ с увеличени разходи за отбрана.