НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 15.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Поклонението пред Иван Зафиров ще се състои на 19 октомври на стадион „Васил Левски“

          0
          0
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Поклонението пред тленните останки на легендата на ЦСКА и българския футбол Иван Зафиров ще се проведе в неделя, 19 октомври, от 10:30 часа на Националния стадион „Васил Левски“, съобщиха от клуба.

          *„Армейци,

          Поклонението пред легендарния Иван Зафиров ще се състои на 19 октомври (неделя) от 10:30 ч. в централното предверие на Сектор А на Националния стадион „Васил Левски“. 9-кратният шампион на България ни напусна днес на 77-годишна възраст.

          Нека заедно да почетем славния ни защитник!

          Легендите не умират!“*

          - Реклама -

          Иван Зафиров, смятан за един от най-великите защитници в историята на ЦСКА, има над 350 мача за клуба, многобройни трофеи и дългогодишен принос към националния отбор на България.

          Поклонението пред тленните останки на легендата на ЦСКА и българския футбол Иван Зафиров ще се проведе в неделя, 19 октомври, от 10:30 часа на Националния стадион „Васил Левски“, съобщиха от клуба.

          *„Армейци,

          Поклонението пред легендарния Иван Зафиров ще се състои на 19 октомври (неделя) от 10:30 ч. в централното предверие на Сектор А на Националния стадион „Васил Левски“. 9-кратният шампион на България ни напусна днес на 77-годишна възраст.

          Нека заедно да почетем славния ни защитник!

          Легендите не умират!“*

          - Реклама -

          Иван Зафиров, смятан за един от най-великите защитници в историята на ЦСКА, има над 350 мача за клуба, многобройни трофеи и дългогодишен принос към националния отбор на България.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Урсула фон дер Лайен в Скопие: „Топката е във вашето поле – ЕС е готов“

          Красимир Попов -
          Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че единствената стъпка, която остава пред Северна Македония преди започването на преговорите за членство в...
          Общество

          Очакват се нови проливни дъждове в Царево

          Красимир Попов -
          Общинските власти в Царево предупреждават за нови силни валежи тази нощ, като по прогнозни данни количествата могат да достигнат 50–80 л/кв.м., а на места...
          Война

          Марк Рюте за възможно въоръжаване на Украйна с „Томахоук“: Путин трябва да бъде накаран да седне на масата за преговори

          Иван Христов -
          Целта на продължаващата подкрепа за Украйна трябва да бъде да доведе руския президент Владимир Путин до точката, в която той да започне истински преговори...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions