Поклонението пред Иван Зафиров ще се състои на 19 октомври на стадион „Васил Левски“

Поклонението пред тленните останки на легендата на ЦСКА и българския футбол Иван Зафиров ще се проведе в неделя, 19 октомври, от 10:30 часа на Националния стадион „Васил Левски“, съобщиха от клуба.
Иван Зафиров, смятан за един от най-великите защитници в историята на ЦСКА, има над 350 мача за клуба, многобройни трофеи и дългогодишен принос към националния отбор на България.