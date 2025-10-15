Политически трус след местния вот: ГЕРБ блокира кворума, кабинетът в пауза

Политическо напрежение на високо ниво след изборите в Пазарджик. Управляващата коалиция е на ръба на нов трус, след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов остро заяви, че партията му „няма място в подобно управление“. Той настоя за преформатиране на правителството и смяната на правния съветник в парламента Наталия Киселова.
Изявлението му дойде по време на среща с партийния актив, а малко по-късно реакцията от коалиционните партньори не закъсня. Делян Пеевски, лидер на „ДПС – Ново начало“, обяви, че движението е готово да поеме своята отговорност в управлението, и изрази очакване премиерът Димитър Илиев Желязков да отправи покана за официално преформатиране на властта.
На фона на нарастващото напрежение, премиерът отмени редовното заседание на Министерския съвет, планирано за днес. Ситуацията допълнително се усложни, след като Борисов нареди на депутатите от ГЕРБ да не осигуряват кворум в пленарна зала, поставяйки под въпрос дали изобщо ще се проведе днешното заседание на парламента.
Скора ще му мине.
Тоя да внимава с парламентарните гимнастики, щото ако има извънредни избори жалката му т.н „партия“ ще е на шесто място !!!
Когато фюрера говори,всички мълчат!!
бащице не дяй тъй ва ко щ прааат оня Зулуса и Мазньо ба
Видяхте кво стана старите хиени и лъжци се събраха направиха правителство сега се карат за кокъла.Да се омитат отиваме на избори.
Хубаво си играете на има/ няма кворум, но трябва да останете без заплати след като не ходите на работа в парламента смешници такива
Борисов искаше и още иска да хвърли България на лъвовете ,но какво стана ,той попадна направо в устата и. Така му се пада .
Бойка Димитрова Аз мисля,че с Пеевски играят в комбина. Всичко друго са артистични номера!
Театри на лицемерието с подмяна на мнение днес едно утре друго. Страх и зависимости съчетани с алчност и бездушие.
Tihova Ganka той е куко
Оставкааааа❗
БООООООКИЧА се явява над ГОСПОД. Не го слуша здраво главата. Дали всичко не минава през БООООИКИЧА. БОООООКИЧА е к’ат последна инстанция – РЕЧЕ и ОТСЕЧЕ. 🤣🤣🤣
Какъв Димитър Желязков бе хора? Пишете пълни глупости!
Купете му поне една риза на Росен, като ще го кръщавате!
Anna AngelovaЯвно смятат,че Митьо Очите е премиер журналята
Dolni prestapnici
Hahaha
Борисов не се ли усещаш, че си станал за смях !
А заплатите?🤔
Кабинетът май е в менупауза.
СТИГА С ТОЗИ БАНДИТ НА ПРЕХОДА