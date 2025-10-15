НА ЖИВО
          Политика

          Политически трус след местния вот: ГЕРБ блокира кворума, кабинетът в пауза

          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Политическо напрежение на високо ниво след изборите в Пазарджик. Управляващата коалиция е на ръба на нов трус, след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов остро заяви, че партията му „няма място в подобно управление“. Той настоя за преформатиране на правителството и смяната на правния съветник в парламента Наталия Киселова.

          Изявлението му дойде по време на среща с партийния актив, а малко по-късно реакцията от коалиционните партньори не закъсня. Делян Пеевски, лидер на „ДПС – Ново начало“, обяви, че движението е готово да поеме своята отговорност в управлението, и изрази очакване премиерът Димитър Илиев Желязков да отправи покана за официално преформатиране на властта.

          Борисов оттегля подкрепата на ГЕРБ, Желязков отменя заседанието на кабинета Борисов оттегля подкрепата на ГЕРБ, Желязков отменя заседанието на кабинета

          На фона на нарастващото напрежение, премиерът отмени редовното заседание на Министерския съвет, планирано за днес. Ситуацията допълнително се усложни, след като Борисов нареди на депутатите от ГЕРБ да не осигуряват кворум в пленарна зала, поставяйки под въпрос дали изобщо ще се проведе днешното заседание на парламента.

