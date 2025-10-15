НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 15.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Полша предупреди Европа: Да се готви за дълбоки удари на Русия и да подкрепя Украйна още 3 години

          2
          230
          Радослав Сикорски
          Радослав Сикорски
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Полският външен министър Радослав Сикорски предупреди, че Европа трябва да бъде подготвена за руски удари дълбоко в региона, наричайки „безотговорност“ невъзможността за изграждане на отбранителни системи като „стена от дронове“ на източния си фланг, пише Reuters.

          - Реклама -

          Говорейки в Лондон на представянето на иранския дрон Шахед-136, свален в Украйна, Сикорски призова европейските страни да „продължат курса“ в подкрепа на Украйна, изразявайки надежда, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще предостави на страната ракети „Томахоук“ с голям обсег, за да засили ударите срещу руската инфраструктура.

          По думите му, предоставянето на повече оръжия на Украйна – системи за противовъздушна отбрана, както и оръжия с малък и среден обсег – е необходимо за защита на Европа. Той посочи случаи на руски нахлувания на дронове в полското въздушно пространство и изтребители над Естония.

          На въпрос за евентуалното разширяване на инициативата за „стена от дронове“, за да се предотвратят бъдещи нашествия, Сикорски заяви пред агенцията, че Русия, „за съжаление, може да достигне дълбоко в Европа“:

          „Трябва да сме готови да противодействаме на това и затова смятам, че да не развиваме способности за борба с дронове сега е безотговорно“.

          Сикорски също призова Европа да се подготви да подкрепя Украйна поне още три години – точният срок, който, според него, обхващат плановете на Киев. „Украинците планират тази война за три години – и това е разумно. И ние трябва да убедим Путин, че сме готови да поддържаме този курс поне за тези три години“, подчерта той.

          Полският външен министър Радослав Сикорски предупреди, че Европа трябва да бъде подготвена за руски удари дълбоко в региона, наричайки „безотговорност“ невъзможността за изграждане на отбранителни системи като „стена от дронове“ на източния си фланг, пише Reuters.

          - Реклама -

          Говорейки в Лондон на представянето на иранския дрон Шахед-136, свален в Украйна, Сикорски призова европейските страни да „продължат курса“ в подкрепа на Украйна, изразявайки надежда, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще предостави на страната ракети „Томахоук“ с голям обсег, за да засили ударите срещу руската инфраструктура.

          По думите му, предоставянето на повече оръжия на Украйна – системи за противовъздушна отбрана, както и оръжия с малък и среден обсег – е необходимо за защита на Европа. Той посочи случаи на руски нахлувания на дронове в полското въздушно пространство и изтребители над Естония.

          На въпрос за евентуалното разширяване на инициативата за „стена от дронове“, за да се предотвратят бъдещи нашествия, Сикорски заяви пред агенцията, че Русия, „за съжаление, може да достигне дълбоко в Европа“:

          „Трябва да сме готови да противодействаме на това и затова смятам, че да не развиваме способности за борба с дронове сега е безотговорно“.

          Сикорски също призова Европа да се подготви да подкрепя Украйна поне още три години – точният срок, който, според него, обхващат плановете на Киев. „Украинците планират тази война за три години – и това е разумно. И ние трябва да убедим Путин, че сме готови да поддържаме този курс поне за тези три години“, подчерта той.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          НАТО се събира за отговор на руската въздушна заплаха

          Иван Христов -
          Министрите на отбраната на НАТО ще разгледат в сряда укрепването на способността на Алианса да противодейства на руските въздушни нахлувания в светлината на нарастващите...
          Война

          Високопоставен представител на НАТО: Русия произвежда „достатъчно качествена“ техника за войната в Украйна

          Иван Христов -
          По време на войната в Украйна Русия е загубила между 4000 и 9000 танка, както и приблизително 20 000 други бронирани машини. В същото...
          Война

          Киев остана без ток и вода след претоварване и руски удари

          Дамяна Караджова -
          Голяма част от украинската столица Киев и други региони останаха без електрозахранване във вторник вечерта.

          2 КОМЕНТАРА

          1. Крадци, стига лъгахте! Имате нужда само от два метра земя всички натовци и евроатлантици.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions