Полша предупреди Европа: Да се готви за дълбоки удари на Русия и да подкрепя Украйна още 3 години

Полският външен министър Радослав Сикорски предупреди, че Европа трябва да бъде подготвена за руски удари дълбоко в региона, наричайки „безотговорност“ невъзможността за изграждане на отбранителни системи като „стена от дронове“ на източния си фланг, пише Reuters.

Говорейки в Лондон на представянето на иранския дрон Шахед-136, свален в Украйна, Сикорски призова европейските страни да „продължат курса“ в подкрепа на Украйна, изразявайки надежда, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще предостави на страната ракети „Томахоук“ с голям обсег, за да засили ударите срещу руската инфраструктура.

По думите му, предоставянето на повече оръжия на Украйна – системи за противовъздушна отбрана, както и оръжия с малък и среден обсег – е необходимо за защита на Европа. Той посочи случаи на руски нахлувания на дронове в полското въздушно пространство и изтребители над Естония.

На въпрос за евентуалното разширяване на инициативата за „стена от дронове“, за да се предотвратят бъдещи нашествия, Сикорски заяви пред агенцията, че Русия, „за съжаление, може да достигне дълбоко в Европа“:

„Трябва да сме готови да противодействаме на това и затова смятам, че да не развиваме способности за борба с дронове сега е безотговорно“.

Сикорски също призова Европа да се подготви да подкрепя Украйна поне още три години – точният срок, който, според него, обхващат плановете на Киев. „Украинците планират тази война за три години – и това е разумно. И ние трябва да убедим Путин, че сме готови да поддържаме този курс поне за тези три години“, подчерта той.