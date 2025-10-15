НА ЖИВО
          Пожар с фатален изход: Двама души загинаха в столицата

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Двама души – 62-годишен мъж и 86-годишна жена – са загубили живота си при пожари през изминалото денонощие, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

          Фаталните инциденти са станали в столицата. Мъжът е загинал при пожар в апартамент в ж.к. „Люлин“ 2, а възрастната жена – при пламъци в жилище в квартал „Хиподрума“.

          По данни на пожарната, в рамките на последните 24 часа в страната са избухнали и потушени 57 пожара, като при 18 от тях са нанесени преки материални щети. Екипите са реагирали на общо 94 сигнала за различни произшествия.

          Освен гасенето на пожари, огнеборците са участвали в 35 спасителни и помощни операции. За съжаление, регистрирани са и две фалшиви повиквания.

