      сряда, 15.10.25
          Премиерът на Северна Македония поиска „ясен ангажимент“ от ЕС за европейската перспектива на страната

          Снимка: GEORGI LICOVSKI / БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Премиерът на Северна Македония призова председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за „ясен и конкретен ангажимент“ от Европейския съюз, който да потвърди европейската перспектива на страната.

          „Подчертах решимостта на правителството да ускори европейската интеграция на страната чрез конкретни резултати и изпълнение на европейските стандарти. Посочих, че страната очаква ясен и конкретен ангажимент от Европейския съюз като потвърждение на европейската перспектива и като подкрепа за гражданите, които десетилетия наред остават отдадени на европейските ценности,“ заяви министър-председателят.

          Той уточни, че по време на разговора с фон дер Лайен са били обсъдени напредъкът на реформите, икономическото сътрудничество, енергийната сигурност и дигиталната трансформация на Северна Македония.

          Евроинтеграцията на Северна Македония остава обвързана с изпълнението на условията, заложени в Преговорната рамка, приета с консенсус от държавите членки на ЕС и от Скопие.

          Сред ключовите изисквания е вписването на българите в Конституцията като условие за продължаване на преговорния процес.

          Фон дер Лайен, която в последните дни обикаля страните от Западните Балкани, подчерта, че бъдещето на региона е в Европейския съюз, но напредъкът на всяка държава зависи от реалното прилагане на реформите и спазването на договорените ангажименти.

