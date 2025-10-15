НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 15.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          Приключи събирането на доказателства за смъртоносния инцидент с АТВ в Слънчев бряг

          1
          28
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Материалите по делото вече са изпратени на наблюдаващия прокурор, който ще направи окончателна оценка на доказателствата. Това съобщи на брифинг следовател Мариан Маринов, говорител на Националната следствена служба (НСлС), по повод разследването на тежкия инцидент от 14 август в Слънчев бряг, при който пострадаха петима души. Обвиняем по случая е 18-годишният Никола Бургазлиев.

          - Реклама -

          В резултат на катастрофата загина 35-годишната Христина, майка на четиригодишния Мартин, който също бе тежко ранен и транспортиран с хеликоптер до болница в София. Още трима души са били откарани в лечебни заведения с различни наранявания.

          „Събирането на доказателства е приключило, материалите са изпратени на наблюдаващия прокурор за окончателна оценка на доказателствата“,

          обясни следователят Марианов.
          Семейството на загиналата при инцидента с АТВ в Слънчев бряг заплашва с протести, ако обвиняемият бъде освободен Семейството на загиналата при инцидента с АТВ в Слънчев бряг заплашва с протести, ако обвиняемият бъде освободен

          Той уточни, че защитниците на обвиняемия са внесли искане за отвода му като разследващ, тъй като според тях е предубеден, след като е информирал обществеността за хода на делото.

          „Категорично не съм предубеден“,

          заяви Маринов и допълни, че наблюдаващият прокурор е отказал да уважи искането за отвод.

          Следователят поясни още, че е било направено и допълнително искане – да бъдат обезсилени събраните доказателства от следовател от НСлС, а ако не могат да бъдат повторени, да се изключат от доказателствения материал.

          Втора кръвна проба: Катастрофиралият с АТВ в Слънчев бряг е бил дрогиран Втора кръвна проба: Катастрофиралият с АТВ в Слънчев бряг е бил дрогиран

          „Обвинителният акт ще бъде изготвен, след като бъдат предявени материалите от разследването. Това ще се случи след окончателното повдигане на обвинението, което вече е готово и изготвено. То ще бъде предявено от наблюдаващия прокурор, след като призове адвокатите и обвиняемия“,

          уточни Маринов.

          По думите му това вероятно ще стане в рамките на една седмица, след което обвинителният акт ще бъде внесен.

          Материалите по делото вече са изпратени на наблюдаващия прокурор, който ще направи окончателна оценка на доказателствата. Това съобщи на брифинг следовател Мариан Маринов, говорител на Националната следствена служба (НСлС), по повод разследването на тежкия инцидент от 14 август в Слънчев бряг, при който пострадаха петима души. Обвиняем по случая е 18-годишният Никола Бургазлиев.

          - Реклама -

          В резултат на катастрофата загина 35-годишната Христина, майка на четиригодишния Мартин, който също бе тежко ранен и транспортиран с хеликоптер до болница в София. Още трима души са били откарани в лечебни заведения с различни наранявания.

          „Събирането на доказателства е приключило, материалите са изпратени на наблюдаващия прокурор за окончателна оценка на доказателствата“,

          обясни следователят Марианов.
          Семейството на загиналата при инцидента с АТВ в Слънчев бряг заплашва с протести, ако обвиняемият бъде освободен Семейството на загиналата при инцидента с АТВ в Слънчев бряг заплашва с протести, ако обвиняемият бъде освободен

          Той уточни, че защитниците на обвиняемия са внесли искане за отвода му като разследващ, тъй като според тях е предубеден, след като е информирал обществеността за хода на делото.

          „Категорично не съм предубеден“,

          заяви Маринов и допълни, че наблюдаващият прокурор е отказал да уважи искането за отвод.

          Следователят поясни още, че е било направено и допълнително искане – да бъдат обезсилени събраните доказателства от следовател от НСлС, а ако не могат да бъдат повторени, да се изключат от доказателствения материал.

          Втора кръвна проба: Катастрофиралият с АТВ в Слънчев бряг е бил дрогиран Втора кръвна проба: Катастрофиралият с АТВ в Слънчев бряг е бил дрогиран

          „Обвинителният акт ще бъде изготвен, след като бъдат предявени материалите от разследването. Това ще се случи след окончателното повдигане на обвинението, което вече е готово и изготвено. То ще бъде предявено от наблюдаващия прокурор, след като призове адвокатите и обвиняемия“,

          уточни Маринов.

          По думите му това вероятно ще стане в рамките на една седмица, след което обвинителният акт ще бъде внесен.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Култура

          Димитър Димитров: Следващата събота ще участваме във фестивала „Силата на метъла“

          Златина Петкова -
          "Следващата събота ще участваме във фестивала "Силата на метъла". Това каза китаристът на група "Атлантик" Димитър Димитров, който беше гост в предаването "Делници" с водещ...
          Общество

          Ограничение на движението в тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“ утре, 16 октомври

          Владимир Висоцки -
          Утре, 16 октомври, в часовия интервал от 13:00 до 16:00 ч., движението в тръбата за София на тунел „Топли дол“ на Автомагистрала „Хемус“ ще...
          Общество

          Какво се случва с осмия блок на АЕЦ „Козлодуй“?

          Десислава Димитрова -
          До края на октомври или най-късно до началото на следващия месец Агенцията за ядрено регулиране ще излезе с официално становище по искането за избор на площадка на осмия енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“.

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions