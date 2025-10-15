Приключи събирането на доказателства за смъртоносния инцидент с АТВ в Слънчев бряг

Материалите по делото вече са изпратени на наблюдаващия прокурор, който ще направи окончателна оценка на доказателствата. Това съобщи на брифинг следовател Мариан Маринов, говорител на Националната следствена служба (НСлС), по повод разследването на тежкия инцидент от 14 август в Слънчев бряг, при който пострадаха петима души. Обвиняем по случая е 18-годишният Никола Бургазлиев.
В резултат на катастрофата загина 35-годишната Христина, майка на четиригодишния Мартин, който също бе тежко ранен и транспортиран с хеликоптер до болница в София. Още трима души са били откарани в лечебни заведения с различни наранявания.
Той уточни, че защитниците на обвиняемия са внесли искане за отвода му като разследващ, тъй като според тях е предубеден, след като е информирал обществеността за хода на делото.
Следователят поясни още, че е било направено и допълнително искане – да бъдат обезсилени събраните доказателства от следовател от НСлС, а ако не могат да бъдат повторени, да се изключат от доказателствения материал.
По думите му това вероятно ще стане в рамките на една седмица, след което обвинителният акт ще бъде внесен.
