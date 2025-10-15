Разбра се кой ще бъде следващият съперник на Кубрат Пулев

Световната боксова асоциация освободи Кубрат Пулев от задължението да защитава пояса си на регулярен световен шампион в тежка категория срещу американеца Майкъл Хънтър. Той обаче вече има нов съперник – Моузес Итаума. Българинът ще трябва да премери сили с британеца, ако иска да пробва защита на трофея.

С решение от 14 октомври (вторник), публикувано от журналиста Дан Рафаел, Световната боксова асоциация (WBA) приема, че мач между 44-годишния Пулев и 37-годишния Хънтър няма да има, след като техните щабове не са постигнали споразумение за насрочване на срещата.

Пулев и Итаума имат срок до 14 ноември тази година, за да се договорят за провеждането на мача. В противен случай организирането на срещата ще бъде пуснато на търг.

Двамата съперници са в съвсем различен период от кариерите си.

По тази причина от WBA определиха нов съперник на българина. Това е роденият в Словакия британски боксьор Моузес Итаума. 20-годишният Итаума има 13 мача на професионалния ринг и има само победи. В 11 от тях той постига победа с нокаут – в първия или втория рунд.

Кубрат Пулев има 35 мача на професионалния ринг, в които е постигнал 32 победи. 14 с нокаут, а в останалите три срещи има поражения