НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 15.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортДруги

          Разбра се кой ще бъде следващият съперник на Кубрат Пулев

          Кобрата и Итаума имат срок до 14 ноември тази година, за да се договорят за провеждането на мача

          1
          40
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Световната боксова асоциация освободи Кубрат Пулев от задължението да защитава пояса си на регулярен световен шампион в тежка категория срещу американеца Майкъл Хънтър. Той обаче вече има нов съперник – Моузес Итаума. Българинът ще трябва да премери сили с британеца, ако иска да пробва защита на трофея. 

          - Реклама -

          С решение от 14 октомври (вторник), публикувано от журналиста Дан Рафаел, Световната боксова асоциация (WBA) приема, че мач между 44-годишния Пулев и 37-годишния Хънтър няма да има, след като техните щабове не са постигнали споразумение за насрочване на срещата.

          Пулев и Итаума имат срок до 14 ноември тази година, за да се договорят за провеждането на мача. В противен случай организирането на срещата ще бъде пуснато на търг.

          Двамата съперници са в съвсем различен период от кариерите си. 

          По тази причина от WBA определиха нов съперник на българина. Това е роденият в Словакия британски боксьор Моузес Итаума. 20-годишният Итаума има 13 мача на професионалния ринг и има само победи.  В 11 от тях той постига победа с нокаут – в първия или втория рунд. 

          Кубрат Пулев има 35 мача на професионалния ринг, в които е постигнал 32 победи. 14 с нокаут, а в останалите три срещи има поражения

          Световната боксова асоциация освободи Кубрат Пулев от задължението да защитава пояса си на регулярен световен шампион в тежка категория срещу американеца Майкъл Хънтър. Той обаче вече има нов съперник – Моузес Итаума. Българинът ще трябва да премери сили с британеца, ако иска да пробва защита на трофея. 

          - Реклама -

          С решение от 14 октомври (вторник), публикувано от журналиста Дан Рафаел, Световната боксова асоциация (WBA) приема, че мач между 44-годишния Пулев и 37-годишния Хънтър няма да има, след като техните щабове не са постигнали споразумение за насрочване на срещата.

          Пулев и Итаума имат срок до 14 ноември тази година, за да се договорят за провеждането на мача. В противен случай организирането на срещата ще бъде пуснато на търг.

          Двамата съперници са в съвсем различен период от кариерите си. 

          По тази причина от WBA определиха нов съперник на българина. Това е роденият в Словакия британски боксьор Моузес Итаума. 20-годишният Итаума има 13 мача на професионалния ринг и има само победи.  В 11 от тях той постига победа с нокаут – в първия или втория рунд. 

          Кубрат Пулев има 35 мача на професионалния ринг, в които е постигнал 32 победи. 14 с нокаут, а в останалите три срещи има поражения

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Тъжна новина: Футболна България загуби нова голяма фигура

          Николай Минчев -
          Преди няколко минути стана ясно, че от този свят си е отишъл Иван Зафиров-Копата. Легендарният играч на футболен клуб ЦСКА и националния отбор почина...
          България

          Делян Пеевски се срещна с Карлос Насар

          Иван Христов -
          Трикратният световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар се срещна с председседателя на ДПС – Ново Начало Делян Пеевски, разбираме от публикация на...
          Баскетбол

          Ерик Сполстра ще има задачата да направи САЩ олимпийски шампион за шести пореден път

          Николай Минчев -
          Американската баскетболна федерация обяви Ерик Сполстра за нов селекционер на мъжкия национален отбор. Голямата задача пред него ще бъде триумф на Игрите в Лос...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions